Окаменевшая Зоя и другие чудеса святого Николая Угодника

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

22 мая, в день Николая Чудотворца, в Барнауле открыли памятник святителю. Монументальный образ, которому можно поклониться и попросить о чуде, находится у входа в Никольский храм.

107-й по счету

Открытие прошло с крестным ходом вокруг храма, благостными церковными песнопениями и молитвами.

- Святитель Николай – покровитель всех страждущих, плененных, скорбящих, озлобленных, путешествующих, терпящих бедствие. Это чудесный по художественным достоинствам и по содержанию образ. Образы - это не есть идолы. Через них мы обращаемся к святым мыслями и сознанием, - сказал Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

На открытии присутствовал и автор монумента – скульптор Сергей Исаков из Ростова-на-Дону. Он создал множество памятников cвятому, но каждый - неповторим.

- В 90-е годы, в трудные для России времена, патриарх Алексий II поручил поставить памятники Николаю Чудотворцу по периметру России. Был конкурс, и товарищ втайне от меня показал мою пластилиновую модель патриарху и худсовету. В итоге, работу одобрили, и был реализован такой большой проект. Памятники появились на Севере, Юге, Западе и в центре России. Есть в Новосибирске, Омске, Бийске. В Барнауле - 107-й. И все образы неповторимы, - рассказывает автор.

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский памятник построен по примеру деревянной скульптуры святителя Николая Можайского. Он изображен с мечом в одной руке и с храмом в другой. Высота фигуры – шесть метров с постаментом (на постаменте - ангелы), вес - около трех тонн. Она сделана из бронзы и латуни, а внутренняя часть – из нержавеющей стали. По словам Сергея Исакова, памятник изготавливали в течение года на Ростовском литейном заводе. А деньги на создание выделил меценат.

Прихожане подходили к святителю с молитвами и надеждой на чудо, кто-то из верующих положил цветы. Неподалеку в инвалидной коляске долгое время сидела красивая девушка.

- Я разбилась в ДТП еще в 2007 году. Сама была за рулем. Сама виновата. У меня перелом грудного позвонка. Теперь после ДТП и нескольких врачебных ошибок передвигаюсь на инвалидной коляске, - поделилась прихожанка. - Я всегда была верующей, и до аварии, и после. Верю, что человечество что-то изобретет, что поставит меня на ноги, не без божьей помощи, конечно.

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Это было чудо!»

Считается, что святой покровительствует больным, воинам, путешественникам, одиноким, несправедливо осужденным, помогает встать на путь истинный, родить ребенка, обрести семейное счастье и разрешить любую другую житейскую проблему. И если молиться с истинной верой, то святой обязательно поможет и не оставит в беде.

Из жития святителя известно, что он не раз чудесным образом спасал утопающих в море, выводил невинных из плена и помогал в войнах. Об одном из случаев рассказал барнаульский священник Владислав Пасечник:

- Святитель Николай Можайский получил название от города Можайска в Московской области, где он находился в соборном храме. При осаде Можайска монголами в небе явилось знамение. Святитель Николай показался стоящим в воздухе над собором: в одной руке он держал меч, а в другой - изображение обнесенного крепостью храма, чем обрадовал можайцев и напугал врагов. Неприятель был устрашен и бежал.

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Есть и чудесные истории, которые случились в наши дни – о них пишут в СМИ, в соцсетях, передают из уст в уста. Так, одну семью от гибели в ДТП спасла икона Николая Чудотворца, которую положили в чемодан перед поездкой.

- На идущую перед нами машину со встречки вылетела другая, и они, ударившись «лбами», начали крутиться... В нас летели стекла, запчасти, пластмасса, да и сами машины, - приводит pravoslavie.ru слова матери троих детей, которые в тот момент тоже были в салоне. - В это время муж крутил (или это были не его руки?) руль в разные стороны так, что нас бросало в разные стороны. Мы очнулись метров через 200, искореженные машины остались позади, а на нашей машине - ни царапины! Муж сказал, что когда пытался уйти от столкновения, время замедлилось, как в кино. Так нам помог Николай Чудотворец. Это было чудо!

У одного мужчины, по его словам, знакомая благодаря Николаю Угоднику исцелилась от рака. Болезнь слишком быстро прогрессировала, и женщине требовалась срочная операция.

- У меня было чудотворное миро Николая Мирликийского. Я отдал его и сказал мазать больное место и ставить крестик на лбу. Через некоторое время она сказала, что решила это миро попить. Где-то через месяц она сдала анализы перед операцией, и врачи изумились! Рост раковых клеток не просто остановился, а пошел в минус! Сейчас знакомая здорова! – уверяет мужчина.

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самое же известное чудо, которое потрясло православный мир, - знаменитое стояние Зои в 1956 году в Куйбышеве. Во время Нового года девушка не могла дождаться жениха, который задерживался, взяла икону Чудотворца и принялась с ней танцевать. При этом сказала: «Если бог есть, пусть он меня накажет!» И вдруг Зоя застыла на месте и окаменела.

Девушка простояла 128 дней. Люди толпами шли смотреть на чудо. А в день Благовещения к Зое подошел некий старец и обратился: «Ну что, устала стоять?» Когда люди заглянули в комнату, старца там не было – будто испарился. Свидетели убеждены: это являлся сам святитель Николай.

Лишь в Пасху окаменевшая девушка стала оживать. Это событие настолько поразило местных жителей, что многие поспешили в церковь с покаянием. Так, этот случай обратил сотни людей к вере в Николая Чудотворца и бога.

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие памятника Николаю Чудотворцу в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ