Алтайская спортсменка Ирина Красникова стала абсолютной чемпионкой Армении по бодибилдингу

Ирина Красникова на вручении ПРО карты в Армении Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В минувшие выходные в Армении прошел открытый чемпионат страны по бодибилдингу. Среди его участников оказалась спортсменка из Алтайского края Ирина Красникова.

Ирина выступала в категории «велнесс». Подопечная вице-чемпиона мира по бодибилдингу Александра Барбашина, спортсменка, выступающая за Федерацию Кемеровской области, оставила соперниц далеко позади и, кроме того, стала абсолютной чемпионкой и обладательницей ПРО карты. О том, как проходила подготовка к турниру рассказала сама спортсменка:

- Он не был в планах… Всю зиму мы готовились к весеннему соревновательному сезону, и в этот раз выделили для себя два турнира, на которых я могу выйти в качественной форме и побороться за свою мечту и получить ПРО-карту. Это были турниры Siberian power show в начале апреля и чемпионат Азии в Киргизии (11-14 мая). Но так случилось, что чемпионат Азии отменили! Да! За неделю до вылета! Уже были куплены билеты и распланированы все дни, - возмущается спортсменка.

И ее вполне можно понять, ведь бодибилдинг сложный вид спорта: физически и психологически, ведь спортсменам приходится не только интенсивно и тяжело тренироваться, но и держать диету – это, пожалуй, самое важное. А когда ты в идеальной для себя форме и не имеешь возможности ее продемонстрировать, то это вдвойне обидно.

- А что делать спортсмену, который выводил свою форму днями и ночами? – продолжает Красникова. – Конечно, взять себя в руки и искать альтернативные турниры, где можно приблизиться к своей мечте. Обсудив с тренером Александром Барбашиным все варианты, мы с супругом приняли решение лететь в Ереван на Гран-при Армении.

Выход Ирины на сцену должен был состояться в воскресенье, 21 мая.

- Волнительно? Конечно. Большая ответственность, сильная подготовка и грандиозные планы, - говорила перед выходом сама спортсменка.

Все опасения оказались напрасными. Ирина выжала из нескольких минут на сцене все, что можно было и судьи дали ей высший балл. Кроме того Красникова смогла получить ПРО карту (IFBB Pro). Фактически это означает, что теперь Красникова переходит из категории любителей в профессионалы. Она получает допуск на участие в профессиональных турнирах, таких как «Arnold Classic» и других, проводимых под эгидой IFBB. Призеры и победители этих соревнований получают значительное денежное вознаграждение.