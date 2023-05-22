Обучение IT, бизнесу и английскому в лагере: чем занять ребенка на летних каникулах-2023 в Барнауле

Считанные дни остаются до начала летних каникул Фото: Олег УКЛАДОВ

Летние каникулы – период отдыха для детей, но не для их родителей. Многие отправляют своих чад в загородные лагеря, но есть альтернативы в черте города и пригороде. Фитнес-клубы и образовательные центры организуют профильные смены с интересными программами, где дети проведут время с пользой.

Спортивные смены с тематикой «Уэнздей» и «Адской кухней»

Где: «Магис Дети» (г. Барнаул, пр. Красноармейский, 25, ул.Взлетная, 25)

Возраст: 5-14 лет

Даты проведения смен: 29 мая – 31 августа

Цены: от 10 500 в неделю

В «Магис Дети» на летние каникулы вожатые подготовили тематические смены, которые длятся чуть меньше двух недель. В филиале на Красноармейском пройдет фантастическая смена «Уэнсдей», креативная смена «Лабиринты тайн», кулинарная смена «Адская кухня». В филиале на Взлетной – развлекательная смена «Лето на Мадагаскаре», театральная смена «Закулисье» и др.

В базовое расписание дня в любой смене входят занятия в бассейне, ежедневные спортивные уроки и прогулки на свежем воздухе, трехразовое питание. Лагерь будет работать с 8.00 до 18.00 по будням.

Фабрика предпринимательства

Где: в зависимости от смены – санаторий «Сосновый Бор» (с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а), парк-отель Чайка (пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4), санаторий «Medical Estate» (г. Барнаул, ул. Раздольная, 22)

Даты проведения смен: 16 июня – 8 августа

Возраст: 9-16 лет

Цены: от 21 700 рублей в неделю

«Фабрика предпринимательства Дети» — программа, которая знакомит детей с миром бизнеса, помогает развить личный потенциал и навыки «софт скилс». Предстоящим летом пройдут недельные смены, посвященные публичным выступлениям, развитию лидерских качеств и финансовой грамотности у детей и подростков.

В стоимость также включено проживание, пятиразовое питание, медицинская оздоровительная программа, игры и мероприятия на свежем воздухе.

IT-лагерь в Барнауле

Где: Компьютерная Академия TOП (г. Барнаул, ул. Кирова, д 51А)

Даты проведения смен: 5 июня – 28 августа

Возраст: 7-14 лет

Цены: 10 310 руб. за смену неполного дня, 16 490 руб. – за смену полного дня.

В IT-лагере дети вместо того, чтобы играть в компьютерные игры, научатся их создавать. Их научат мультипликации, 3D-моделированию, созданию сайтов, блогингу. Смены в лагере длятся по две недели.

Также в лагере проходят гонки квадрокоптеров, битвы лего-роботов, развивающие игры и квесты, активности на свежем воздухе. Питание оплачивается отдельно. При полном дне занятия в лагере проходят по будням с 09.00 до 18.00, при неполном - по будням с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00.

Английский на природе

Где: санаторий «Обь» (г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77)

Даты проведения смен: 17 июня – 2 августа

Возраст: 7-15 лет

Цены: 29 900 руб. за смену продолжительностью 10 дней

Языковой центр «Trinity» проводит летний лагерь «YES Camp», где дети одновременно отдыхают на природе и изучают английский язык. В этом году запланированы три тематические смены: «Книгомания», «Легенды лета» и «Вселенная аниме».

Помимо образовательных мероприятий дети в лагере снимают сериалы, участвую в квестах и квизах, посещают клубы по интересам и дискотеки. В стоимость путевки включено четырехразовое питание, двухместное расселение в номерах, бассейн, спортзал