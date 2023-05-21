Как прошла Ночь музеев 2023 в Алтайском крае – яркий фоторепортаж

В Алтайском крае Ночь музеев проходила уже в 17-й раз Фото: Олег УКЛАДОВ

20 мая в Алтайском крае прошла Ночь музеев. По данным правительства региона, в этом году в акции приняло участие рекордное количество площадок за всю истории – более 100 краевых и муниципальных.

Музейная ночь -2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Посетить недоступные места

В Алтайском крае Ночь музеев проходила уже в 17-й раз. В этом году она была посвящена Международному дню музеев, Году педагога и наставника, 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и Десятилетию детства

В Барнауле официальное открытие традиционно прошло на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. С его стартом жителей и гостей краевой столицы поздравила министр культуры региона Елена Безрукова. Она отметила, что в день проведения акции у жителей края есть уникальная возможность посетить такие места, которые недоступны в обычные дни, например, ведомственные и школьные музеи.

Музейная ночь -2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция началась с яркого театрализованного представления.

Музейная ночь -2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь -2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Новинки этого года

В этом году в Барнауле к проекту присоединились новички: музей музыкальных инструментов народного мастера Александра Гнездилова, Барнаульский зоопарк, выставочные площадки краевого отделения Российского детского фонда и центр «Немцы Алтая».

Также в акции участвовал Музей колоколов деревянного храма-звонницы в честь иконы Божьей Матери «Прибавление ума». На площадке у Аллеи колоколов гости под руководством профессионалов постигали азы звонарского искусства.

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь -2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор – по музеям

Ночью музеев посетили сотни жителей края. Среди них был и глава региона Виктор Томенко.

Губернатор прогулялся по музеям Барнаула в сопровождении студентов Алтайского государственного института культуры Анастасии Сухаревой и Константина Моргачева. Вместе с ними Виктор Томенко посетил музей природы института биологии и биотехнологии АлтГУ, где студенты вуза рассказали ему о фауне края. В художественном салоне-галерее «Турина гора» ее основатель Владимир Москвитин показал экспозицию, посвященную 35-летию этого народного художественного промысла. В краеведческом музее губернатор ознакомился с артефактами, найденными на территории Алтайского края, и узнал о строении древних курганов.

Особенностью Ночи музеев 2023 года стал запуск специального сайта, где размещены программы акции по городу Барнаулу и территориям края.

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музейная ночь - 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ