В Алтайском крае все чаще заражаются ВИЧ половым путем

В Барнауле проходят акции бесплатного и анонимного тестирования на ВИЧ Фото: Олег УКЛАДОВ

21 мая - Всемирный День памяти людей, умерших от СПИДа. В Алтайском крае на сегодняшний день зарегистрировано более 37 тысяч ВИЧ-инфицированных. О том, каким путем чаще всего происходит заражение и сколько человек с таким диагнозом умерло, рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в крае вследствие ВИЧ-инфекции умерло более 5 тысяч человек. Чаще всего смерть наступает от присоединения вторичных заболеваний, например, туберкулеза, гепатита и др.

За 2022 год в регионе выявлено 1495 новых случаев ВИЧ. Как отмечают специалисты, в крае идет тенденция к тому, что все больше людей заражаются половым путем и все меньше - парентеральным (например, через шприц).

- В 2022 году доля инфицированных в Алтайском крае половым путем составила 61,2% (в 2021 году – 59,1%, в 2020 году – 56,7%), парентеральным путем – 12,6% (в 2021 году – 13,7%, в 2020 году – 18,0%), - приводят статистику в Роспотребнадзоре.

В региональном СПИД-центре напоминают, что важно проходить тестирование на ВИЧ хотя бы раз в год. Это можно сделать экспресс-методом в мобильном комплексе по экспресс-тестированию на ВИЧ. Ближайшая акция по экспресс-тестированию на ВИЧ пройдёт 25 мая с 11:00 до 15:30 в Барнауле на площади Сахарова.

Факт

Впервые день памяти жертв СПИДа прошёл в Сан-Франциско в 1983 году. Спустя 8 лет калифорнийский художник Френк Мур создал символ борьбы со СПИДом - красную ленточку, которая прикрепляется в этот день к одежде в знак солидарности с теми, кого затронула болезнь.