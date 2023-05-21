Клещи покусали более 2 тысяч человек в Алтайском крае

Зарегистрированы случаи заболевания клещевыми инфекциями Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в текущем сезоне от присасывания клещей пострадали уже более 2 тысяч человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сезон активности клещей начался в регионе 30 марта. С этой даты в поликлиники края с жалобами на присасывание членистоногих обратились 2290 человек, из них 768 детей до 14 лет.

В Барнауле число пострадавших составило 749 человек, в том числе 142 ребенка. Всем подлежащим детям медики ввели иммуноглобулин.

Для некоторых укус клеща не прошел бесследно. Среди пострадавших зарегистрировано 85 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 17 детей младше 14 лет.

Также выявлено 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, среди пострадавших один ребенок. Самая опасная инфекция – клещевой энцефалит – заподозрили у 6 человек, в том числе у одного ребенка. Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано.

- При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 18,6% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 9,5% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет, - рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Специалисты предупреждают, что на сегодня наблюдается интенсивный рост активности клещей.

Если присосался клещ, необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Препарат ставят не позднее 96 часов с момента присасывания клеща и при установленном факте, что он был заражен вирусом клещевого энцефалита.