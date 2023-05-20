Уровень воды в Оби около Барнаула пока не достиг критической отметки

Паводковая ситуация в Барнауле находится на контроле властей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

По состоянию на 20 мая уровень воды в реке Обь в районе Барнаула еще не достиг критической отметки и составляет 456 сантиметров.

Сегодня власти города, а также специалисты управления ГОЧС побывали в микрорайоне Затон – территории, наиболее подверженной подтоплению в период весеннего паводка. Согласно данным Алтайского ЦГМС уровень воды в Оби у Барнаула составляет 456 сантиметров. Критическая, после которой ситуация станет опасной – 560.

По словам начальника территориального управления микрорайона Затон Валентины Михайловой, на этот момент уже провели ревизию трех систем оповещения. Это очень важный элемент, так как население необходимо держать в курсе текущей паводковой обстановки. Параллельно ведется работа по заключению договоров на поставку продуктов и товаров первой необходимости.

– Специалистами территориального управления завершена работа по учету всех жителей поселка, плавсредств, домашних животных. Жителям вручены памятки с правилами поведения во время паводка. В настоящее время повторно проводятся подворовые обходы жителей, - подчеркнула Валентина Михайлова.

После Затона участники выездного совещания добрались до острова Шубинский и оценили состояние понтонного моста, а также ознакомились как ведется укрепление дамбы на улице Озерной.

Во время объезда территории было выявлено, что произошло подтопление объездной дороги на остров. Оперативно власти приняли решение перевести движение транспорта и пешеходов как раз на понтонный мост.

Замглавы администрации города по защите населения и информации Денис Ращепкин дал поручение установить вешки для обозначения границ проезжей части.

– Также в кратчайшие сроки нужно привести в порядок подъездные пути к понтонному мосту для безопасного движения по нему транспорта и пешеходов, - добавил он.

К вечеру вешки уже были на месте.

По состоянию на 20 мая дано поручение оперативно завершить строительство дамбы, а также мониторить ситуацию по состоянию дороги и каждые два часа отслеживать уровень воды в Оби.