Лохматые, с широким носом: нейросеть нарисовала древних людей, которые жили на Алтае

На территории жили неандертальцы, денисовцы, афанасьевцы, кроманьонцы. Картинка: www.sberbank.com/promo/kandinsky/

Ученым уже давно удалось восстановить примерный внешний облик древних людей. Но у нейросети – свое видение. Искусственный интеллект по запросу «Комсомолки» создал картинки с изображением наших предков, которые десятки тысяч лет назад жили на Алтае.

Неандертальцы

Неандертальцы имели плоские скулы и выступающую вперед челюсть. Картинка: www.sberbank.com/promo/kandinsky/

Неандертальцы больше известны как древние обитатели Европы (собственно, и имя свое они получили от долины Неандерталь в Германии). Однако ученые доказали, что первая семья неандертальцев, да и вообще первая человеческая семья (!), жила именно на территории нынешнего Алтайского края 40-45 тысяч лет назад.

Семья была небольшая: отец, дочь-подросток и еще два более дальних родственника, скорее всего, двоюродные сестры или братья. Их останки были найдены в Чагырской пещере на берегу Чарыша Краснощековского района. Там же - еще пять человек. А рядом, в пещере Окладникова, обнаружили еще двоих. Целый клан!

Согласно выводам ученых, неандертальцы были невысокими, приземистыми, с массивными костями. Имели плоские скулы и выступающую вперед челюсть. Лоб был низким и покатым, а затылок выступал назад. Характерными деталями являлись очень широкий нос и широкие надбровные дуги. И нейросеть создала довольно точный образ этого древнего человека.

Денисовцы

Нейросеть изобразила девочку, видимо, со своими родственниками. Картинка: www.sberbank.com/promo/kandinsky/

Всего в 100 км от Чагырской пещеры, в Солонешенском районе, находятся еще одна уникальная пещера - Денисовская. Там обнаружили останки еще одного вида древних людей - Денисовского человека. 40 тыс. лет назад ареал обитания денисовцев пересекался с ареалом неандертальцев и современных людей. Благодаря расшифровке генома, выяснилось, что денисовцы скрещивались как с теми, так и с другими. Так, ученые обнаружили фалангу пальца девочки-подростка. Оказалась, она была дочерью женщины-неандертальца и мужчины-денисовца. Как в целом выглядели денисовцы, достоверно установить не удалось. Что касается девочки, то известно лишь, что она была темнокожей и кареглазой. Нейросеть изобразила ее, видимо, со своими родственниками – мамой и маленьким братом.

Афанасьевцы

Нейросеть изобразила рядом с людьми нечто похожее на корзину. Картинка: www.sberbank.com/promo/kandinsky/

Афанасьевцы жили на Алтае в конце IV - начале III тысячелетия до нашей эры. Они были первыми скотоводами, как правило, занимались разведением овец, и практически не охотились. А еще Афанасьевцы стали первой культурой в Сибири с традицией погребения умерших в курганах. Курганы представляют собой круглые насыпи с оградой из камней – такие захоронения довольно часто находят на Алтае.

Также ученые раскопали некоторый инвентарь, который говорит о том, что эти люди могли заниматься деревообработкой: плели корзины, делали заборы или даже строили. Вот и нейросеть словно в подтверждение тому изобразила рядом с людьми нечто похожее на корзину.

Согласно исследованиям, это были европеоиды, имевшие светлые волосы и глаза, белоснежную кожу, широкое лицо с крупными чертами. А средний рост афанасьевского мужчины достигал порядка 190 см. На картинке же, созданной нейросетью, перед нами предстали люди, похожие и на азиатов, и на индейцев одновременно.

Кроманьонцы

Нейросеть изобразила этот вид человека очень уж похожим на неандертальца. Картинка: www.sberbank.com/promo/kandinsky/

Кроманьонцы — общее название ранних представителей современного человека. Они появились значительно позже неандертальцев и денисовского человека, но некоторое время сосуществовали (около 40-30 тысяч лет назад) и, как уже говорилось, скрещивались между собой.

Нейросеть изобразила этот вид человека очень уж похожим на неандертальца. Однако, по внешнему облику и физическому развитию, кроманьонец мало чем отличался от современного человека. Речь идет, например, о размерах и пропорциях костей. Единственное, у этого населения каменного века были очень сильно развиты мышцы. Обычно это объясняется тяжелыми условиями жизни, требующими немалых физических усилий. Например, кроманьонцам приходилось охотиться на крупных животных (мамонтов, волков, шерстистых носорогов, медведей).

Также у кроманьонцев, по сравнению с неандертальцами, был больший объем мозга.