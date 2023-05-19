Завидная невеста и красавец-холостяк: сердца победителей конкурса «Мисс и Мистер Барнаул 2023» свободны!

Анна оканчивает колледж, а Антон - школу. Фото: Lusiferphoto.ru

Победителями конкурса красоты «Мисс и Мистер Барнаул», организованного модельным агентством Татьяны Жилиной, в этом году стали очаровательная Анна Гвоздева и обаятельный Антон Воронин. Обоим участникам по 18 лет, они полны надежд, с оптимизмом смотрят в будущее и… пока что свободны! Может быть, у кого-то появится шанс занять место в их сердцах?

Статная красавица

Анна учится на юриста в Барнаульском кооперативном техникуме. Летом она защитит диплом, а потом планирует поступать в вуз. Себя характеризует умной, веселой, позитивной, яркой, стильной и активной девушкой. Однако красотка не так проста, есть в ней и «перчинка»: порой Аня может перевоплотиться в интриганку, хулиганку, хищницу и даже стать чуточку буйной.

Девушка любит наряжаться, удивлять, танцевать. Фото: Ирина Чикалова

- Я люблю наряжаться, удивлять, танцевать. Веду здоровый образ жизни и верю, что все в этом мире возможно, - говорит красавица.

Внешность Ани достойна королевы: у нее высокий рост, статная фигура, длинные ноги и длинные красивые волосы.

- Я всегда могла кушать что угодно и при этом не толстеть. Просто мне везет – такая генетика, - считает девушка.

Своего будущего короля она представляет харизматичным, добрым, веселым и не обязательно богатым. Типаж для Ани не важен, главное, чтобы вторая половинка была выше ее по росту.

Порой Аня может перевоплотиться в интриганку, хулиганку и хищницу. Фото: Lusiferphoto.ru

Харизматичный спортсмен и актер

Антон оканчивает 11 класс 125-й школы и планирует освоить профессию футбольного тренера. Юноша 12 лет занимался футболом, а еще борьбой, тхэквондо и хип-хопом. Плюс к этому успел сняться в трех полнометражных фильмах!

- У нас есть местная школа кино и театра, я там занимаюсь практически с самого ее основания. Самый лучший фильм, на мой взгляд, – «Моя игра». Я сыграл главную роль призрака. Мой герой полюбил одну девочку, и на этих романтических отношениях был построен сюжет. На самом деле, играть не сложно, когда тебе это нравится, - поделился «Мистер Барнаул».

Юноша признался, что после победы его стали больше узнавать – и не только в школе, но и за ее переделами. Однако звездную болезнь он не подхватил.

Антон Ворони будет представлять наш край на конкурсе «Мистер Россия 2023». Фото: Ирина Чикалова

- Самое главное сейчас - это мое внутреннее состояние. Титу дал мне уверенность, что я на правильном пути. Я понял, что это не конец, а только начало, - говорит Антон.

Сейчас он занимается в модельном агентстве Татьяны Жилиной. И вполне мог бы построить карьеру в это сфере – у юноши стройная, спортивная фигура, правильные черты лица, а еще невероятная харизма. Наверняка на сердце такого короля немало претенденток… Сам Антон уверяет, что не оценивает противоположный пол по внешности, для него важно другое.

- У меня нет критериев для девушек. В первую очередь, важно, как ты себя с ней чувствуешь, - делится Антон. - Я расстался со своей девушкой около года назад - это было тяжело. Но я благодарен этой девочке: она меня окрыляла. До нее я не понимал, что такое любовь.

Юноша 12 лет занимался футболом, а еще борьбой, тхэквондо и хип-хопом. Фото: Lusiferphoto.ru

Напомним, конкурс «Мисс и Мистер Барнаул 2023» прошел 5 мая. Организатором выступило международное модельное агентство Татьяны Жилиной. Теперь Антон Воронин будет представлять наш край на конкурсе «Мистер Россия 2023», а Анна Гвоздева - на конкурсе «Мисс Юга России 2023». Оба мероприятия пройдут в сентябре в Ростове-на-Дону.