Чистомэн: как житель Барнаула в маске борется за чистоту города

Чистомэн - барнаулец в маске очищает город от мусора Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По сравнению с барнаульским Чистомэном известный киношный герой Супермен просто отдыхает. Барнаульский парень, который в соцсетях прячет свою внешность за черной маской, постоянно проводит рейды по загрязненным местам города и несанкционированным свалкам - собирает мусор, а при необходимости приглашает добровольцев помочь. Цель супергероя из народа – навести чистоту в городе, бороться со свалками, привлечь внимание к проблеме мусора. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с героем в маске. При этом он так и не раскрыл тайны, кем же является на самом деле – не назвал ни своего настоящего имени, ни возраста, ни профессии… Но в любом случае его дело заслуживает уважения и восхищения!

Собранный мусор после очередного рейда Чистомэна Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Раз уж вы не говорите, как вас зовут на самом деле, буду обращаться к вам – Чистомэн. В какой момент вы решили, что пора надеть маску и взять проблемы с мусором в Барнауле в свои руки?

- Какого-то определённого момента, который можно было бы назвать «поворотным», наверное, нет. Я знал о мусорных проблемах в городе и, будучи осведомлённым про Чистомэна из Челябинска, решил создать подобный проект и в Барнауле, вокруг которого можно было бы объединиться жителям всего города и решать экологические проблемы.

- Как быстро в образе появилась маска?

- Маска была сразу. Это неотъемлемая часть образа и в какой-то мере отличительная черта.

- Она является отсылкой к Чистомэну из Челябинска?

- Нет, в моем случае, по большей части, она является средством анонимности.

- Кто-нибудь из знакомых или друзей узнал вас за маской и очками?

- Знакомые в основном знают, что я использую образ Чистомэна. Подкалывают, но в целом одобряют.

- А среди подписчиков или посторонних людей есть те, кто осуждают вашу деятельность?

- Конечно, есть. Но мне кажется, что их стало меньше в последнее время. Сейчас многие поддерживают.

- Вы провели много акций по сбору мусора. Есть ли результаты, которыми гордитесь?

- Я горжусь всеми результатами, которые есть. Тут можно выделить уборку мусора у эко-ярмарки ВДНХ, ликвидацию свалки у здания Пограничного управления ФСБ на территории Алтайской таможни в Индустриальном районе, и много менее значимых, но важных для жителей города моментов.

- В последнее время, чтобы привлечь внимания к проблемным местам в городе, вы подаете обращения в органы власти. В администрацию президента недавно писали. Какие ответы дают?

- Из последнего был ответ по поводу свалки на Энергетиков. Мэрия пообещала летом этого года заключить контракт и вывезти мусор. Стоит отметить, что ранее местным жителям отвечали, что возможность уборки (даже не сама уборка, а только её возможность), будет рассмотрена осенью этого года. После того, как я обратил внимание на проблему, свалку точно пообещали ликвидировать летом.

Горы мусора на Энергетиков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Люди присылают вам фото мест Барнаула с огромным количеством мусора. Какие места города требуют особого внимания, где одному вам не справиться и нужна помощь большого числа людей?

- В ближайшее время таким местом может стать большая свалка в Ленточном бору, о которой мне сообщил пользователь Пикабу. Ну и все та же свалка на Энергетиков, если ее в итоге не уберут.

- Сколько существует ваш проект?

- 29 мая проекту исполнится два года.

- За это время не эмоционально не выгорели?

- Поначалу опускались руки из-за отсутствия каких-то результатов, но всё начало понемногу выравниваться.

ПОДСКАЗКА КП

Как помочь Чистомэну и самому стать героем

1. Приходить на акции по сбору мусора. Точного плана у Чистомэна нет, поэтому нужно следить за его постами на странице Вконтакте.

2. Просто передать мешки для мусора.

3. Помочь с вывозом собранного мусора.