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Звезды19 мая 2023 8:05

Прибавить ума и угоститься чаем из царя-самовара: барнаульцев приглашают на звонкое событие

В «Ночь музеев» 2023 в Барнауле можно загадать заветное желание, отпустив в небо голубя и позвонив в колокола
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
20 мая барнаульцев ждет программа «Колокольный звон над Барнаулом». Фото из архива храма Иоанна Богослова

20 мая барнаульцев ждет программа «Колокольный звон над Барнаулом». Фото из архива храма Иоанна Богослова

Барнаульский музей колоколов деревянного храма-звонницы в честь иконы Божьей Матери «Прибавление ума» в этом году впервые стал официальным участником Всероссийской акции «Ночь музеев 2023».

20 мая с 18.00 барнаульцев и гостей города ждут в Иоанно-Богословском храмовом комплексе (ул. Шумакова 25а), у деревянного храма-звонницы. В честь открытия «Ночи музеев» там запустят в небо голубей. После запланирована интересная экскурсия в музей колоколов, где посетители увидят и услышат старинные сибирские колокола, а также узнают историю нашего алтайского Царь-колокола.

20 мая барнаульцев ждет программа «Колокольный звон над Барнаулом». Фото из архива храма Иоанна Богослова

20 мая барнаульцев ждет программа «Колокольный звон над Барнаулом». Фото из архива храма Иоанна Богослова

Известно ли вам, к примеру, что колокола крестили как младенцев и давали им имена. Во время экскурсии расскажут, как отливали самый большой в Сибири колокол и почему ему дали имя Николай. После этого лучшие звонари города проведут мастер-классы по колокольному звону и каждый желающий с молитвой сможет позвонить в колокол с добрыми пожеланиями и миру, и себе.

Еще один интересный факт - в некоторых монастырях, рассказывают, монахи лечатся, прикладывая больное место к звучащему колоколу. О целительной силе колокольного звона существуют целые исследования, так, что спешите исцелять и тело, и душу.

Во дворе храмового комплекса в Музейную ночь будет работать ярмарка пряничных колоколов, и всех желающих ждет чаепитие из огромного Царя-Самовара.

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