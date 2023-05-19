Прибавить ума и угоститься чаем из царя-самовара: барнаульцев приглашают на звонкое событие

20 мая барнаульцев ждет программа «Колокольный звон над Барнаулом». Фото из архива храма Иоанна Богослова

Барнаульский музей колоколов деревянного храма-звонницы в честь иконы Божьей Матери «Прибавление ума» в этом году впервые стал официальным участником Всероссийской акции «Ночь музеев 2023».

20 мая с 18.00 барнаульцев и гостей города ждут в Иоанно-Богословском храмовом комплексе (ул. Шумакова 25а), у деревянного храма-звонницы. В честь открытия «Ночи музеев» там запустят в небо голубей. После запланирована интересная экскурсия в музей колоколов, где посетители увидят и услышат старинные сибирские колокола, а также узнают историю нашего алтайского Царь-колокола.

20 мая барнаульцев ждет программа «Колокольный звон над Барнаулом». Фото из архива храма Иоанна Богослова

Известно ли вам, к примеру, что колокола крестили как младенцев и давали им имена. Во время экскурсии расскажут, как отливали самый большой в Сибири колокол и почему ему дали имя Николай. После этого лучшие звонари города проведут мастер-классы по колокольному звону и каждый желающий с молитвой сможет позвонить в колокол с добрыми пожеланиями и миру, и себе.

Еще один интересный факт - в некоторых монастырях, рассказывают, монахи лечатся, прикладывая больное место к звучащему колоколу. О целительной силе колокольного звона существуют целые исследования, так, что спешите исцелять и тело, и душу.

Во дворе храмового комплекса в Музейную ночь будет работать ярмарка пряничных колоколов, и всех желающих ждет чаепитие из огромного Царя-Самовара.