110 лет - и все на плаву: пароход на Телецком озере отметил юбилей

Первый пароход Телецкого озера: он же «Шефъ», он же «Партизан», он же «Заповедник» Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

На днях первый и единственный пароход Телецкого озера «Шефъ» отметил очередной юбилей с момент его спуска на воду.

Пароход-легенда

История легендарного парохода (и это не в силу возраста, а потому что с ним действительно связано много историй и легенд) началась в мае 1913 года. В тот же период его в своей книге «Алтай. Увиденное и пережитое в годы странствий» упоминал финский ученый Йоханнес Габриель Гране.

– Этот неожиданный артефакт культуры – старое судно, построенное, судя по маркировке, в Швеции, плавал тогда по озеру первое лето. Пароходик был доставлен сюда прошлой зимой и передан на обслуживание Чулышманскому монастырю Московским митрополитом Макариусов, — писал ученый.

Это было тихоходное и при этом достаточно шумное и заметное даже на большом расстоянии судно. За годы существования сменили несколько названий, а в 1936-м его передали Алтайскому заповеднику. Таким образом, до 1944 года пароход звался «Заповедник» (ранее «Шефъ» и «Партизан»).

И вот первая легенда, которая вполне реальна: в 1952 году Алексей Малышев выпустил повесть «Золотое озеро», в которой упоминал про пароход. А уже в наше время, в 2005 году Тигрия Дулькейта написал повесть «Лыковы», где также проскальзывает наш железный «герой». Автор практически всю жизнь прожил на Алтае, где его отец, известный ученый-биолог Георгий Джемсович, много лет работал руководителем научного отдела Алтайского государственного заповедника.

В декабре 1944 года эксплуатация парохода закончилась. А спустя много лет, в 1977 году, котел от судна доставили к зданию станции в Яйлю. Его установили рядом с метеоплощадкой. На «сердце» «Партизана» имеется металлическая пластина (элемент ракеты «Протон») на которой написана вся история легендарного судна.

Теплоход из детства

Однако история судоходства на Телецком озере имела продолжение. В 1964 году на Московском судостроительном заводе «родился» теплоход «ОМ-145». Первые два сезона он отработал в столице, а затем его жизнь продолжилась за тысячи километров, в Сибири. Доставка из Москвы на Алтай представляла собой настоящую спецоперацию. На это ушло больше года. Команда пережила настоящие экстремальные для данного судна условия.

Сначала его по Каналу имени Москвы отправили по Волго-Балтийскому водному пути и Беломоро-Балтийскому каналу в Белое море, далее через Северный Ледовитый океан в Обскую губу и по Оби теплоход добрался до Барнаула, где ему предстояло перезимовать. Для того чтобы этот период прошел безболезненно, пришлось снять часть оборудования. И как только весной лед сошел, команда отправилась дальше, в Бийск.

В наукограде надо было дождаться паводка, и как только уровень воды поднялся, теплоход направился вверх по Бие. Самый сложный участок был после села Турочак – много перекатов и порогов. Судно такого класса не может там пройти самостоятельно. Кое-где на помощь приходили трактора: они двигались по берегу и тросами тянули теплоход.

До 90-х годов «Пионер» возил людей от села Артыбаш к устью реки Чулышман. В основном, это, конечно же, были туристы. А после начался кризис, теплоход много простаивал, рейсы отменяли…

В 1997-м потребовался капремонт, но денег на него не нашли, поэтому судно поставили на прикол. На долгий период он стал заброшкой. Никто не интересовался его судьбой, туристы и местная ребятня просто шарились по палубе, кто-то оставлял там свой «след»…

– Мы любили по нему бегать, играли на нем, купались, ждали, когда он вернется из рейса, встречали. Мы называли его «наш» теплоход. И он действительно был нашим. «Пионер Алтая» — неотъемлемая часть моего детства», - рассказывает житель поселка Иогач Иван Южаков.

А это уже Иван Южаков с отреставрированным «Пионером Алтая» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пять лет, четыре кредита

В 2007 году прокуратура Республики Алтай вынесла постановление об утилизации теплоходов «Яков Баляев» (его эксплуатация закончилась раньше) и «Пионера Алтая», так как они представляли опасность для Телецкого озера. «Якова» признали невозможным к восстановлению и разрезали на металлолом. А когда дело дошло до «Пионера», то его подняли из воды, установили на кильблоках на охраняемой площадке и выставили на продажу. И тут сердце Ивана Южакова дрогнуло.

– Когда я узнал, что «Пионер Алтая» хотят разобрать на металлолом, как это сделали с теплоходом «Яков Баляев», я понял, что его нужно спасать. «Пионер Алтая» — легенда Телецкого озера, его символ, его история. Причем, символ былого благополучия, развития туризма на Алтае. Я хорошо понимал, что мы обязаны его сохранить и восстановить. Это был порыв души — тогда я даже не думал о том, сколько мне потребуется для этого сил, - признается он. Так Иван стал бизнесменом и судовладельцем.

Теплоход достался ему в ужасном состоянии: были сняты двигатели, выбиты иллюминаторы… Что тут скажешь, он 17 лет простоял без дела. За зиму 2010 года Иван зачистил корпус от старой краски, отшлифовал его, поменял часть несущих конструкций и внутреннюю отделку.

Уже летом на теплоходе открылся музей озера и кафе. Но это было только начало. До момента, когда «Пионер Алтая» смог снова смог выходить на воду, прошло еще пять лет и, как говорит сам Южаков – четыре кредита и неимоверный труд и вера в свое дело.

– Когда я купил теплоход, не сомневался, что восстановлю его. Мне сон приснился, что я сижу на корме «Пионера» где-то в районе Куана (мыс в центральной части Телецкого озера) и пью чай, довольный выполненной работой, - признается его владелец.

Сейчас «Пионер Алтая» на ходу и с радостью приглашает всех желающих прокатиться по Телецкому озеру.

Билеты

Билеты на экскурсию можно приобрести через сайт парохода. С 20 по 31 мая там действует скидка 25%. Таким образом, один взрослый пассажир заплатит 1350 рублей.

Также можно оплатить банковским переводом по реквизитам.

В кассе у причала находится в поселке Иогач (ул. Набережная, 41в). Оплата наличными и по терминалу.

Режим работы: с 9:00 до 19:00 часов, ежедневно.

Стоимость билетов в мае, июне и сентября – 1800 рублей (дети до 12 лет – 1200), в июле и августе – 2000 рублей (дети до 12 лет – 1500). Дети до 5 лет – бесплатно.

Экскурсии

Продолжительность экскурсионного маршрута составляет пять часов. Из них 50 минут — стоянка на водопаде Чедор, 50 минут — на водопаде Корбу. Отдельно оплачивается проход к водопадам (180 и 150 рублей соответственно), а также питание на маршруте. Из-за погодных условий могут быть корректировки маршрута.

Кстати, на самом теплоходе аудио-экскурсию по озеру ведет знаменитый ведущий и ученый Николай Дроздов. А для детей работает кинозал.

Контакты

Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, 54

+7 903 919 0031

info@pioner-altaya.ru