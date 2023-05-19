На Алтае суд отказал отцу в компенсации за гибель сына в зоне СВО

Суд апелляционной инстанции отказал мужчине в выплате Фото: Анна СЕМИНА

Городской суд Алейска рассмотрел иск о лишении отца прав на компенсацию за гибель его сына при прохождении службы в зоне СВО. Подробнее об этом деле рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Напомним, согласно указу президента России за ранение бойца при прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции полагается компенсация в 3 миллиона рублей, а в случае его гибели компенсацию (5 млн рублей) получают родственники в равных долях. Однако с последним пунктом жительница Алейска категорически не согласилась и обратилась с иском к бывшему мужу в суд. Она требовала на законных основаниях лишить его права на денежную выплату.

– Она требовала лишить ответчика права на компенсацию в силу того, что тот с момента рождения сына участия в его жизни не принимал, - сообщают в пресс-службе.

Женщина привела свои доводы и доказательства того, что кровный отец не интересовался жизнью своего сына. Выяснилось, что все это время мужчина не принимал участие в воспитании ребенка: ни морально, ни физически, ни духовно, не оказывал ему поддержку, материально не помогал и алименты не платил. Соответственно, он самоустранился от своих обязанностей и, по сути, может быть лишен родительских прав.

24 августа 2022 года Алейский городской суд постановил, что такой отец не может претендовать на компенсацию за гибель сына во время исполнения им воинского долга. 17 мая апелляционную жалобу ответчика рассматривал Алтайский краевой суд. Судебная коллегия указала, что лишение отца права на получение денежной компенсации действительно является возможным, но при условии обстоятельств, служащих основаниями к лишению его родительских прав. Таковые установил еще суд первой инстанции, ведь мужчина разорвал с ребенком какие-либо родственные связи. Так что решение было оставлено без изменения.