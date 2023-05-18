Фигуристка Александра Трусова выложила видео романтической пробежки в компании Марка Кондратюка

Команда Светланы Соколовской на сборах в Горно-Алтайске. Фото: телеграм-канал Sokolovskaya Team

Фигуристка, серебряный призер последней зимней олимпиады в Пекине Александра Трусова прилетела на Алтай. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале, а также выложила видео с тренировки в ледовом дворце и с пробежки по живописной местности.

В своем видео Александра Трусова рассказывает, что в перерывах между экзаменами в МГУ (девушка учится на журналиста – прим. авт.), она прилетела в Горно-Алтайск к своей команде, которая сейчас находится на сборах. Спортсменка сразу же приступила к тренировкам, вышла на лед и даже выложила видео с кросса, где она бежит со своим возлюбленным Марком Кондратюком.

Команда Светланы Соколовской на сборах в Горно-Алтайске. Фото: телеграм-канал Sokolovskaya Team

Известно, что группа Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына с 11 по 23 мая проводят сборы в Горно-Алтайске на ледовой арене спортивной школы «Атлант». В них участвуют и юные фигуристы сборной России, в числе которых Марк Кондратюк (олимпийский чемпион 2022 в команде), Дмитрий Алиев (чемпион Европы 2020), Артур Даниелян (серебряный призер чемпионата Европы 2020), Анна Фролова (бронзовый призер юношеской Олимпиады 2020). Сообщество арены «Атлант» сообщает, что 13 мая спортсмены провели открытую тренировку для юных алтайских фигуристов и хоккеистов, а также для всех желающих.

Справка КП:

Александра Трусова – первая спортсменка в истории, которая исполнила сложные прыжки в фигурном катании на коньках, такие как четверной лутц, тулуп и флип.