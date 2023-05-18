«Стихия» уличного искусства: в барнаульском музее открылась выставка стрит-арт художницы

В небольшом зале музея можно увидеть около 20 работ Анастасии Петренко. Фото: Юлия Манякина, ГХМАК

Выставка под названием «Стихия» открылась в Государственном художественном музее Алтайского края. Это первая персональная выставка молодой стрит-арт художницы Анастасии Петренко, известной как Petra. Ее творчество знакомо буквально каждому барнаульцу, ведь Анастасия и есть тот самый художник, расписавший баннер фондохранилища Художественного музея на площади Октября.

В работах художницы преобладает образ грациозной женщины, а цвета, выбранные для картин, завораживают своей энергией и яркостью. Контраст и плавность линий – отличительные черты художницы, по которым легко узнать ее руку. Анастасия имеет свой узнаваемый стиль, а баннер на площади Октября - лишь один из многих арт-объектов уличного искусства, созданных художницей.

Выставка посвящена маме Анастасии, возможно этим и объясняется то, что центральное место в ее работах занимает женский образ. Именно ее мама, сама являясь художницей, внесла весомый вклад в творческое развитие дочери и привила любовь к изобразительному искусству.

Работы Анастасии яркие и самобытные. Фото: Юлия Манякина, ГХМАК

В экспозиции представлено около 20 живописных работ, и каждая из них приковывает к себе внимание. По словам художницы, подготовка к выставке заняла у ней месяц, но это касается только реализации замысла, идеи картин пришли гораздо раньше.

В работах, созданных специально для музейного зала, Petra использует аэрозольную краску и это вполне логично, ведь баллончики чуть ли не самый главный инструмент стрит-арт художников:

- Это материал, который работает на улице. Он очень удобен и очень быстро решает все проблемы. Буквально одним взмахом, - рассказала Анастасия.

Данная выставка – очень скромное отражение творчества художницы, возможность просто познакомиться с ней, в рамках музейного пространства, и по словам Ивана Ильющенко, коллеги по стрит-арт цеху, музейный зал не позволяет в полной мере оценить талант Анастасии:

- Мне кажется, в стенах галереи трудно полностью охватить масштаб Настиных работ, но очень классно, что она их показала именно здесь, потому что через эту выставку она заинтересует людей посмотреть ее большие, по-настоящему впечатляющие работы, - отметил художник.

Движущей силой для творчества Анастасии является серость города.

- Я хочу яркости! Хочу, чтобы мои дети видели преображение городского пространства. Хочу маленькими путями воздействовать на людей и давать им надежду и добро, - делится Petra.

Выставка продлится до 28 мая.

Стоимость входного билета: взрослый – 60 рублей, студенты, школьники и пенсионеры – 30 рублей. 6+. Адрес: М. Горького, 16. Телефон для справок: (3852) 50-22-24