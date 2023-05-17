В Алтайском крае ожидают рост туристического потока

Регион популярен среди туристов Фото: Олег УКЛАДОВ

Объем инвестиций из бюджета и внебюджетных источников в сферу туризма в Алтайском крае в 2023 году может превысить 2,6 млрд рублей. Подробнее об этом, а также о том, каким ожидается турпоток, на пресс-конференции рассказал Евгений Дешевых, начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности.

Значительные вложения

По планам на этот год объем бюджетных инвестиций в сферу туризма в Алтайском крае составит более 1,6 млрд рублей.

Запланированы средства на выполнение строительных работ по сетям водоотведения и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на туристской территории «Белокуриха Горная». Также работы проведут на «Бирюзовой Катуни», где в конце года планируют ввести в эксплуатацию пожарное депо. В планах и завершение реконструкции 20 километров автомобильной дороги Алтайское – Ая – «Бирюзовая Катунь». Кроме того, займутся инфраструктурой внутри территории игорной зоны.

Начальник управления добавил, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году предусмотрено предоставление грантов на создание и благоустройство пляжей.

– Конкурс на право получения гранта среди предпринимателей по этому направлению будет объявлен нами уже в самое ближайшее время, – сказал Дешевых.

Отдых Фото: Олег УКЛАДОВ

Что касается внебюджетной сферы, то основной объем инвестиций формируется в основном тремя масштабными инвестпроектами. Это «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», а также Белокуриха, включая территорию «Белокуриха Горная». В прошлом году на строительство объектов на данных территориях направили около 2,4 млрд рублей.

– Это рекордная сумма за последние 5 лет. И все вышеперечисленные проекты находятся в активной стадии реализации, – добавил Евгений Витальевич.

На «Бирюзовой Катуни» обеспечена работоспособность всех инженерных сетей. Уже подписаны соглашения с 33 резидентами, а объем заявленных ими инвестиций составляет 23,7 млрд рублей. На территории «Сибирской монеты» инвестор проектирует еще одну гостиницу на 250 номеров и сопутствующую туристическую инфраструктуру.

Что касается «Белокурихи Горной», то в предыдущие годы там за счет средств федерального бюджета построили две дороги. Одна до действующего горнолыжного комплекса на горе Мишина, а вторая – до планируемого горнолыжного комплекса на горе Глухариная. На будущее также запланированы масштабные работы.

– Ведем с корпорацией «Туризм.РФ» разработку мастер-плана комплексной застройки «Белокуриха Горная». Это работа находится под личным контролем губернатора Алтайского края Виктора Томенко, она ведется системно и активно, – отметил Евгений Дешевых.

Добавим, что по оценке властей объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Алтайском крае в 2023 году составит не менее 1 млрд рублей. В настоящее время в работе находятся 36 соглашений с инвесторами на общую сумму более 44 млрд рублей.

– Работа по созданию условий для вложения частных инвестиций и привлечению новых инвесторов, сопровождению их проектов нами будет продолжена, как и работа с федеральными ведомствами и институтами развития бизнеса по привлечению средств федерального бюджета на развитие нашей региональной инфраструктуры для туризма, – подчеркнул начальник управления.

Гостей все больше

С января по март 2023 года в Алтайском крае отдохнули 157 тысяч человек, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем платных услуг в туризме вырос на 40% и составил 2,3 млрд рублей. Более 60% из этой суммы традиционно приходится на санаторно-курортную сферу. Только в Белокурихе отдохнули более 45 тысяч человек.

– Помимо внешних факторов, влияющих на рост спроса, хотел бы отметить тенденцию к улучшению качества предоставляемых услуг в наших здравницах, – сказал Евгений Дешевых. – Расширяются возможности не только для оздоровления, но и для качественного досуга, ведется реновация объектов, строительство дополнительной инфраструктуры, разработка новых программ.

В этом году в регионе ожидают увеличения туристического потока примерно на 5-7%. В абсолютных цифрах за летний период он может превысить 1,2 млн человек.

– Высокий спрос на отдых в Алтайском крае сохраняется и в текущем году. Бронирование на летние месяцы идет активно, по цифрам превышая или находясь на уровне прошлого года, – пояснил Евгений Витальевич.

Туризм Фото: Олег УКЛАДОВ

Есть, из чего выбрать

В Алтайском крае есть множество возможностей для отдыха. Гости могут выбирать как бюджетные, там и более дорогие варианты. Всего в регионе 19 средств размещения категории четыре и пять звезд. Они находятся в Барнауле, Белокурихе и Алтайском районе.

– Новые объекты появились и в прошлом году. Например, пятизвездочный «Гранд Шале Алтай» на Бирюзовой Катуни и четырехзвездочный апарт-отель в игорной зоне Altai Palace в формате шале. В процессе прохождения классификации у нас еще один в перспективе пятизвездочный отель в Белокурихе «На камушках», – отметил Евгений Витальевич.

Он добавил, что спрос на подобный отдых высокий, однако свободные номера еще есть. В четырехзвездочных отелях на июнь забронировано 72% мест, на июль – 84%, а на август – 78%.

Большой популярностью пользуются и более бюджетный отдых. На некоторых турбазах летом можно отдохнуть за 800-1000 рублей за сутки.

Всего в Алтайском крае работает более 800 субъектов турбизнеса. В частности, услуги размещения туристов предоставляют свыше 500 компаний, среди которых как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Услуги туроператоров и турагентств оказывают более 200 различных фирм.

– По итогам 2022 года значительных колебаний в количестве действующих в сфере туризма субъектов не отмечалось. Предприятия отрасли в сегодняшних условиях работают стабильно, – резюмировал Евгений Дешевых.