Мобильные роботы, цех в миниатюре и любовь к приборам: школьники и студенты показали свои умения в чемпионате профмастерства

Чемпионат профессионального мастерства проводился по восьми компетенциям. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

В Новокузнецке стартовал VII Корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа. Первыми на старт вышли школьники и студенты. И в числе конкурсантов не только кузбассовцы, но и ребята из Качканара и Нижнего Тагила. На этот раз в чемпионате участвуют более сотни ребят. Все они разбиты соответственно своим специальностям на восемь компетенций.

«Моя будущая профессия будет связана с электрикой»

Одна из компетенций – традиционная - «Электромонтаж». Конкурсное задание из трех модулей. Для начала участникам надо найти десять неисправностей в установке, далее запрограммировать систему управления воротами, а в третьем этапе собрать электросхему, чтобы эти ворота ночью открывались вручную, а днем автоматически с помощью датчика движения.

Павел Княжев, ученик 7 класса лицея №35 Новокузнецка, своим результатом в целом остался доволен. Говорит, с каждым годом справляться с заданиями ему проще, так как опыт помогает: Павел участвует в соревнованиях уже в третий раз. А азы этой компетенции он получил от деда, который был электриком на КМК. Именно он научил внука читать принципиальные схемы и работать с паяльником.

- Я понимаю, что, скорее всего, моя будущая профессия будет связана с электрикой. Может, предпочту программирование, но понимаю, что программирование без электромонтажа никуда. И вот я уже третий год участвую. Каждый раз какие-то интересные задачи, интересные решения. Все очень здорово, - рассказал Павел.

Оценивают конкурсантов по стандартам Агентства развития профессий и навыков. Под пристальным вниманием экспертов соблюдение техники безопасности. А дальше важно, чтобы участники закрепили приборы на стенд на определенном уровне, чтобы все размеры соответствовали схеме, а в итоге – чтобы все сработало как надо.

Еще один участник компетенции, учащийся центра «Меридиан» Макар Мухин в шестой раз участвует в чемпионате, и все требования ему хорошо знакомы. Он признался, что в этом году задание не самое простое. Но все же важнее то, что студенту работа с электроприборами и проводами очень нравится. И с выбором этой специальности для себя Макар определился еще в начальной школе.

- Меня позвали поучаствовать, когда я был в четвертом классе. Мне очень понравилось, и я еще тогда решил, что надо дальше продолжить учиться электромонтажу. У меня еще дедушка был спайщиком кабелей на железной дороге. И вообще мне больше нравится руками работать, чем юристом или экономистом, - говорит Макар.

Конкурсное задание в компетенции «Электромонтаж» состоит из трех модулей. Фото: Тамара СВЕРДЛОВА

Инновации и высокие технологии

Те, кто владеет цифровыми технологиями, на сегодня одни из самых востребованных специалистов. В компетенции «Реверсивный инжиниринг и аддитивные технологии» как раз и проверяются умения ребят пользоваться 3D-оборудованием и разбираться в программном обеспечении.

- В нашей компетенции четыре модуля заданий. В первом надо сделать 3D-сканирование, то есть отсканировать деталь, захватить все ее размеры, чтобы по этому скану можно потом построить модель. Второй – снять с детали с помощью ручных инструментов размеры и построить на компьютере 3D-модель. Третий – с детали сложной геометрической формы сделать аддитивную модель. Четвертый модуль – надо построить метаформу по выданной детали. Если с первыми заданиями в принципе легко справляются и школьники, то для четвертого модуля надо уже более-менее понимать принцип того, как строятся метаформы, - пояснил Александр Мажарин, главный эксперт компетенции «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство».

В компетенции «Реверсивный инжиниринг и аддитивные технологии» проверяются умения ребят пользоваться 3D-оборудованием и программным обеспечением. Фото: Тамара СВЕРДЛОВА

Во всех компетенциях несколько экспертов, и у каждого из них свои функции. Главный, например, не вмешивается в оценку, но контролирует, чтобы у конкурсантов хватало необходимых материалов для выполнения заданий и чтобы участники не нарушали правила чемпионата. Другой эксперт следит за временем. Остальные уже оценивают выполненную работу.

Умение работать в команде

В «Мехатронике» участникам надо собрать цех в миниатюре. Механизм разобран до винтиков и болтиков, все провода, пневматические трубки и оптика в коробке. Команде за четыре часа надо собрать установку и запрограммировать согласно заданным параметрам.

- В команде два человека, один занимается сборкой, а второй – программированием. В следующих модулях надо сделать изменения в программе, добавить к этой станции новое оборудование. И собственно станция снова должна быть работоспособна, - рассказал Игорь Саблин, эксперт компетенции «Мехатроника».

В «Мехатронике» участникам предстояло собрать цех в миниатюре. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

В компетенции «Мобильная робототехника» юниоры конструируют роботов, которые в результате должны переставить груз по определенной схеме. Причем здесь важна скорость: чей робот выполнит задание быстрее, тот и победил.

Вклад в свое будущее

По словам экспертов, соревновательный дух на чемпионате помогает ребятам развивать стрессоустойчивость, владение собой. Да и в целом, освоение специальностей с подросткового возраста – это инвестиции юниоров в свое будущее.

- Участники демонстрируют свои способности, целеустремленность, желание достигать результата, поставленной цели, в дальнейшем, приходя на производство, они успешно строят карьеру. В прошлом году на Хайтеке ребята заняли призовые места, а сейчас они уже выступают экспертами – то есть они прошли за короткий период путь, который многие проходят долгие годы. В том числе, благодаря тому, что они еще в стенах техникумов начали развивать свои компетенции, получили мощную базу, этот чемпионатный опыт. Именно поэтому их карьера строится быстрее, успешнее, и они добиваются очень хороших результатов, - рассказал Алексей Домнышев, начальник управления планирования и развития персонала дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа.

После юниоров в состязания вступят уже действующие профессионалы – сотрудники ЕВРАЗа и работники других крупных предприятий страны. А итоги чемпионата подведут 19 мая.