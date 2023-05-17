Барнаульцев приглашают на светскую премьеру танцевального проекта «Звезды&Танцы»

В Барнауле активно развивается танцевальный проект «Звезды&Танцы», основная цель которого познакомить жителей нашего города с танцевальным спортом, бальными танцами, а также популяризировать это красивое направление посредством известных телепроектов.

Основные ценности, которые видят организаторы проекта, включают в себя целый комплекс психологических аспектов:

- раскрытие женственности, что сейчас так важно, ведь женщины становятся сильными и теряют это качество;

- преодоление себя через выступления на публике;

- создание артистичного образа;

- ощущение партнера и музыки.

Идея проекта возникла не случайно, ведь во всем мире большую популярность получило такое направление, как ProAm, когда профессионал танцует в дуэте с любителем.

Участницы проекта - амбициозные и успешные девушки, которые достигли больших высот, и решили пройти еще ступень в своем совершенствовании. Их объединяет одно - желание попробовать себя в новом, раскрыть свои возможности. Каждая из участниц пришла со своим запросом: кто-то мечтает исполнить детскую мечту, другая - стать более раскрепощенной, эмоциональной, а кто-то хочет попробовать танец в партнерстве.

В проекте участники не только обучаются пластике тела, но и проходят мастер-классы по актерскому мастерству, изучают психологические практики, помогающие снять различного рода зажимы.

Жюри проекта:

- Макс Петров - хореограф телевизионных проектов «Танцы со Звездами», «Танцевальная Революция», телеведущий, танцор международного класса;

- Анна Серова - руководитель департамента по связям с общественностью Федерации бокса Алтайского края, руководитель проекта «Герои с нашего двора»;

- Надежда Стромова - Президент Союза танцевального спорта Алтая;

- Анастасия Первушина - автор и ведущая проектов на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24»;

- Станислав Устьянцев - представитель Министерства спорта Алтайского края.

Светская премьера состоится 28 мая в 18.00 в банкет-холле Royal park на Ленина 106/1.

Партнёр проекта – питьевая вода «Алтайский источник». «Алтайский источник» - источник Ваших побед!

Рекламодатель: ОАО "Барнаульский Пивоваренный завод", ИНН 2222010839