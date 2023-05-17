Алтайскую версию «Коварства и любви» представят в Барнауле

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

Немецкий писатель Фридрих Шиллер написал свою известную пьесу «Коварство и любовь» еще в 1784 году. Спустя несколько столетий история любви двух молодых людей из разных сословий продолжает будоражить любителей лицедейства. 17 и 18 мая в Молодежном театре Алтая состоится заключительная премьера этого сезона по легендарному произведению.

Да, в чем-то можно согласиться, что в основу сюжета пьесы «Коварство и любовь» легла достаточно избитая тема: молодые люди до беспамятства влюблены друг в друга, но так как они из разных сословий, то не могут быть вместе.

Спектакль рассказывает об отношениях юного Фердинанда и прекрасной Луизы. Они молоды, влюблены и безумно счастливы. Родители девушки, правда, не в восторге от ситуации, но решают дать шанс детям и их чувствам, ведь они чисты и наивны.

А вот отец юноши, высокопоставленный чиновник, будущему родству не рад. Он допускает мысль, что его сын может некоторое время развлекаться с Луизой, но в вопросах женитьбы категоричен – его отпрыску подойдет только женщина, равная им по титулу. Ведь только так он сможет закрепить свою власть.

В один из дней отец Луизы получает угрозу, что если его дочь выйдет замуж за сына майора Фердинанда, то его посадят в тюрьму, а саму девушку и ее мать опозорят.

Так как ситуация усугубляется и молодые не могут быть вместе, они принимают решение уйти из жизни.

– «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера – классика немецкого романтизма. Спустя 240 лет пьеса все так же актуальна. Люди все те же: по-прежнему деньги и борьба за власть толкают их на интриги, вероломства, преступления. По-прежнему на пути юных влюбленных встают преграды и тяжкие испытания. Ничего не поделаешь, обыкновенная трагедия… - говорят в Молодежном театре.

Режиссер-постановщик пьесы Алексей Серов, режиссер - Виктор Захаров. Постановка длится 2 часа 20 минут (два действия). Билеты от 250 до 600 рублей.

16+

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ