Сохранить память о героях Победы

Дмитрия Позднякова поздравили служащие почетного караула Фото: Олег УКЛАДОВ

8 мая вокалисты ансамбля «Виват» Барнаульского юридического института и вокальной студии «СибириЯ» Алтайского государственного университета, артист Евгений Корчуганов в сопровождении почетного караула войсковой части 84 686 поздравили тех, кто внес вклад в Великую Победу. Они исполнили песни военных лет, вручили цветы и подарки, а главное, подарили внимание героям Победы. Мероприятия прошли по инициативе и при поддержке городской и районных администраций.

«Пусть даже со слезами на глазах»

«Смуглянка», «Журавли», «Севастопольский вальс», «От героев былых времен» и, конечно же, «День Победы» - эти песни вместе с участниками «Фронтовой бригады» в этот день подпевали жители домов, где живут ветераны.

Как отметил лауреат и дипломант российских и международных вокальных конкурсов и фестивалей Евгений Корчуганов, трогательно было видеть среди зрителей местную детвору. Для подрастающего поколения, считает он, очень важно проникнуться историей военных лет, лично познакомившись с участниками войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше.

Ведущая праздничной выездной программы Виктория Алексеева призналась, что лично для нее самым сложным был первый концерт, который «Фронтовая бригада» провела во дворе на Брестской, 4, для ветерана Дмитрия Позднякова.

«Я стояла с микрофоном в руках и смотрела, как он подпевает нам, а по щекам катятся слезы. Самой было сложно сдержать эмоции, хотелось обнять, вместе поплакать. И такие чувства, думаю, захлестнули каждого из участников концерта, заставили задуматься, насколько важно внимание для пожилых людей, отвоевавших для нас мирное небо», - отметила Виктория.

В барнаульских дворах прошли концерты для ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

«Привет с фронта»

Не все ветераны уже могут спуститься из своих квартир, чтобы принять поздравления и лично познакомиться с гостями. Так, 99-летняя Евдокия Петровна Силина приветствовала «Фронтовую бригаду» стоя у окна с флагом России.

Для нее День Победы, рассказала дочь Нина, самый торжественный в году. Женщина переживала, что маме в ее возрасте будет сложно стоять, пока идет концерт, но она достойно и с улыбкой приняла поздравления.

Сейчас дочь ветерана сама старается продолжать заложенные в семье традиции. Вот в преддверии этого Дня Победы написала детям, внукам и правнукам фронтовиков письма со словами песни военных лет.

Песни о Победе должны звучать в сердцах

Дочь ветерана Александра Николаевича Журавлева, который на фронт ушел 17-летним подростком в 1944 году, поделилась, что День Победы в их семье всегда был и остается священным праздником. 9 Мая все заботы и хлопоты, в том числе садово-огородные дела, откладывались на потом. Родственники собирались за накрытым столом, папа вспоминал военные годы, боевых товарищей.

С годами родня разлетелась кто куда: в Магадан, Сочи, Омск и другие города. Но видео с поздравительного концерта, благодаря интернету, посмотрели все.

«У меня спрашивают, где это было? В каком парке? Говорю, да у нас во дворе! Внуки, правнуки, племянники - все удивляются, что к папе вот так, к дому приехали поздравить, но говорят - заслужил! Им гордится вся родня», - делится дочь ветерана.

В Индустриальном районе с праздником Победы «Фронтовые бригады» поздравили Леонида Иванова и Антониду Козлову. В Центральном прошли концерты во дворах для Дмитрия Бурнышева и Андрея Юракова. Песни военных лет 8 мая услышал Петр Медведенко, а также труженицы тыла Наталья Калинина, Варвара Терехова, Наталья Маслова, Нина Калинина, Алевтина Чунарева, жительница блокадного Ленинграда Светлана Ерыгина.

Участники «Фронтовой бригады» уверены, что 2023 год будет не последним, когда они поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Песни о той Победе, считают они, должны звучать не только 9 Мая, а жить в сердцах россиян.

Анна КАМАЛОВА.