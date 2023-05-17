На Алтае женщина растительным наркотиком хотела вылечить гинекологическое заболевание, но получила срок

Суд назначит ей срок Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае на скамье подсудимых оказалась жительница Солтонского района, которая заверяла, что собиралась лечить гинекологическое заболевание… марихуаной!

Уголовное преследование началось с января. В один прекрасный день женщина вместе с мужем ехали на его машине по селу. На одной из улиц их остановили сотрудники ДПС. На ее несчастье марихуану она хранила как раз в автомобиле.

– Испугавшись, она выбросила из машины пакет с коноплей, которая рассеялась по белому снегу, и убежала, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Странное поведение женщины родило много дополнительных вопросов к ней. На суде она придерживалась версии, что была в курсе того, что сбор и хранение «травки» - это незаконно, но другого выхода у нее не было, как она намеревалась каннабисом вылечить гинекологическое заболевание. Для этого надо было запарить его в бане.

В некоторых странах каннабис действительно используют для облегчения у пациентов хронических болей, а также при лечении рака, свихозов, анорексии и даже назначают инфицированным ВИЧ. Однако в России выращивать коноплю даже в медицинских целях запрещено. Для обычного человека это грозит уголовной ответственностью.

Однако при этом правительство России разрешило культиврование конопли и снотворного мака в промышленных, медицинских и ветеринарных целях. Кроме того разрешено выращивание технической конопли, но только юридическим лицам и ИП. Главное условие, чтобы сорт был включен в государственный реестр селекционных достижений.

В нашем случае селянка не попала ни под один допустимый пункт. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Ей грозило до десяти лет лишения свободы. Однако суд назначил наказание по нижней планке – три года, но и в колонию ее не отправят, так как лишение свободы заменили условным сроком.