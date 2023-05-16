Заблокировала дверь и нажала на газ: в алтайском селе хоронят парней, погибших в страшном ДТП

По словам жителей Мамонтово, «пьяные» аварии в селе стали слишком частыми Фото: Олег УКЛАДОВ

16 мая в селе Мамонтово Алтайского края простились с 25-летним Максимом Майером, погибшим в ДТП в ночь с 14 на 15 мая 2023 года. Вместе с ним в аварии погиб и 22-летний Артем Скрипачев, похороны которого назначены на завтра. У Максима остался сиротой сын - грудничок…

Всех подробностей смертельного ЧП не знают даже близкие люди. В сети пишут, что 27-летняя виновница трагедии, остановив свой автомобиль рядом с авто Toyota Mark, в котором сидели парни, присела к ним за водительское кресло, заблокировала дверь, нажала на газ и рванула по улице Партизанской. В сводке от ГУ МВД по региону сообщается, что пьяная автомобилистка на скорости съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

В итоге – два трупа и разбитое авто. Сама виновница трагедии сейчас находится в больнице под контролем полицейских, девушка отделалась травмами, не угрожающими жизни. Рассказывают, что, придя в себя, она якобы кричала, что больше не хочет жить…

- Я знаю хорошо и обоих погибших парней, и эту девушку - у нее, кстати, дочь еще совсем малышка. Я в шоке от случившегося, - рассказал «КП»- Барнаул» один из знакомых участников истории. - Не знаю, что там такого случилось, но известно, что она пьяная ездила часто, но чтобы такой поворот событий….

-Улица Партизанская самая главная и длинная в селе. И всегда в этом районе почти каждый год смертельные ДТП, - рассказывают местные жители.

«Надеюсь, суд выяснит, почему она не села в свою машину и не поехала по всей улице собирать столбы самостоятельно, - размышляет одна из комментаторов в сети. - Почему парни не вышли - другой вопрос. Возможно, не успели... Возможно, не восприняли всерьез... Но это абсолютно не значит, что они последние алкаши, любящие прибухнуть за рулём! Ребята жили и радовались жизни, у них были планы и мечты...».

Обсуждающие этот случай также говорят о том, что в Мамонтово некоторые таксисты гоняют без прав, лишившись их за езду в нетрезвом виде. Есть и сообщение о том, что год назад в этом месте была подобная трагедия с пьяной женщиной за рулем.

В отношении виновницы смертельного ДТП возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Материалы переданы в следственный отдел.