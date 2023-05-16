«Полицейский» BMW продают в Барнауле

На улицах Барнаула этот автомобиль приковывает взгляд Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В Барнауле выставили на продажу «полицейский» BMW X6 с опознавательными знаками американской службы спасения.

На улицах Барнаула это достаточно заметный экземпляр известного немецкого кроссовера. Из серой массы его выделяет надпись POLICE практически на всю длину кузова. У поклонников американских блокбастеров она вызовет лишь ухмылку, а тех, кто «не в теме», вполне может озадачить. Но главное, чтобы у владельца не возникло проблем с законом. Как пояснили в ГИБДД Барнаула, такой «тюнинг» вполне безобидный:

– В наших ГОСТах такой цветографической схемы нет. То есть владелец автомобиля ничего не нарушает. Таким образом он выражает себя и не более. По законам Российской Федерации не представляется возможным привлечь его к ответственности, – сообщили в ведомстве.

Соответственно, это не копирование российских спецслужб и наказывать не за что. Это очень важно, так как автомобиль выставлен на продажу и стоит удостовериться все ли в порядке, и не возникнут ли сложности.

Если же присмотреться, то на автомобиле также присутствует, пожалуй, самый известный номер экстренной службы – 911. В России же это 112, так что спутать горожане не должны.

Что касается непосредственно автомобиля, то его ценник 1 млн 700 тысяч рублей. В сравнении с аналогичными машинами 2008 года рождения – это все-таки завышенная стоимость. В похожих объявлениях за данную модель просят 1,2 – 1,6 млн рублей.

По словам нынешнего владельца это базовая комплектация. В прошлом у автомобиля пять владельцев, автомобиль ни разу не был в ДТП.

– Машина в отличном состоянии, вложений не требует. Без ДТП, весь в родной краске! Есть один небольшой косметический окрас. Все стёкла родные, включая лобовое, - говорится в объявлении на сайте Авито. – Тюнинг двигателя и настройка индивидуальная от G-rageTuning, едет очень быстро, с отстрелами.

Имеется электропривод крышки багажника и доводчики на всех дверях. Все сиденья оборудованы подогревом, 4-х зонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади и многое другое. Полный комплект ключей: три полноценных и один сервисный.

Торг или обмен не предполагается.