Приехал в больницу – уехал на кладбище: родные умершего после аппендицита в алтайской больнице мужчины пытаются найти виновных

Спустя пару дней после простой операции у мужчины появились осложнения Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Накануне в соцсетях всплыла трагическая история одного из пациентов Алейской Центральной районной больницы. 52-летний житель села Безголосово почувствовал боли в животе и обратился в медучреждение, где ему диагностировали аппендицит. Спустя пару дней после простой операции у мужчины появились осложнения и он скончался в больнице. «Комсомолке» удалось связаться с родными погибшего и поговорить о том, что же все-таки произошло.

Как рассказала дочь Виктора Ротермеля Дарья, у мужчины было свое ИП – занимался фермерством. Виктор был человеком старой закалки – не любил жаловаться на плохое самочувствие и обращался в больницу лишь в крайнем случае. Так вышло и в этот раз: в конце апреля у него начались рези в животе, поднялась температура, но в больницу он не спешил – надеялся, что пройдет, но легче не становилось. Однако спустя два дня супруга Виктора настояла на визите в ЦРБ в Алейске.

- Родители приехали в приемный покой, оттуда отца направили сразу на анализы и прием у врача. На своих двух пришлось отстоять очередь к хирургу, еще час ждали, пока готовились анализы – все это время отец загибался от страшной боли. У папы подтвердили аппендицит и направили на операцию. Должны были делать лапароскопию (хирургическое вмешательство с помощью проколов, прим. ред.), но аппарат был занят, поэтому провели обычную полосную операцию, - отметила женщина.

Уже к вечеру этого же дня семья позвонила в отделение хирургии, где пояснили, что операция прошла успешно. На следующий день мужчине уже разрешили вставать, но вскоре состояние вновь ухудшилось – вновь появились боли в животе, поднялась высокая температура, и даже случился обморок. Врачи успокаивали, что это могут быть последствия операции. Но на четвертый день Виктор перестал отвечать на звонки…

- Мы приехали в больницу, где нам сказали, что папу увезли в реанимацию – якобы сердце, хотя с ним никогда проблем не было. В итоге мой отец пролежал целые сутки в реанимации под аппаратами, давление не держалось. Мой муж звонил в больницу и просил их перевезти отца в Барнаул, но они отказывались. Это был выходной день, в больнице был лишь дежурный врач, УЗИ сразу не сделали. Лишь на следующее утро стало ясно, что у него лопнул дивертикул толстой кишки и начался перитонит. Отправлять в Барнаул было уже поздно, нужна была срочная операция, - добавила Дарья.

Со слов Дарьи, повторная операция показала, что началось заражение – вышедшие из лопнувшей кишки массы заразили организм, что привело к сепсису. В ночь на 3 мая Виктора не стало… У него остались жена, двое детей и две маленькие внучки.

- У нас два варианта: либо во время удаления аппендикса врачи задели кишку, либо у него изначально не было аппендицита, а диагноз поставили неверно. Я пыталась получить все медицинские заключения на руки, но мне отказались их выдавать. Я уже написала заявление в приемную Президента и планирую обратиться в следственный комитет, - подчеркнула дочь погибшего.

Информацию уже прокомментировали в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Ведомство принесли извинения семье пациента, а также отметило, что назначена служебная проверка. По результатам проверки будет вынесено решение.

- Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае, - добавили в министерстве.