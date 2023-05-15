Отключение горячей воды в Барнауле 2023: кто попадает под первый этап с 15 мая

Горячую воду по трассе М-34 отключат на 9 дней Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 мая в Барнауле началось плановое отключение горячей воды. Это первый этап опрессовки теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Продлится он до 23 мая.

Первый этап проверки теплотрасс пройдет по контуру магистрали М-34. За время отключения воды энергетики проверят 51 км магистральных и 211 км внутриквартальных тепловых сетей. Без горячей воды окажутся 380 многоквартирных домов, 17 детских садов, 21 школа и вуз, 97 административных зданий, 86 частных домов, 8 больниц.

Первый этап включает работы в нескольких участках города:

Первый участок ограничен Северным Власихинским проездом, Павловским трактом, ул. Солнечной поляной, ул. Взлетной, ул. Сергея Ускова, ул. Балтийской, ул. Сиреневой.

Второй участок - квартал, ограниченный улицами Сиреневая, Балтийская, Павловский тракт, Попова.

Третий участок ограничен улицами Лазурная, Власихинская, Приветная, Кулундинская, Рылеева, Фурманова.

Четвертый участок ограничен улицами Молодежная, Партизанская, Короленко, Промышленная, Челюскинцев, Кутузова, Загородная, пер. Канатный, 6-ая Нагорная, Ляпидевского, часть Змеиногорского тракта от 6-ой Нагорной до Городской больницы №5 (РТП).

Начало следующего этапа отключения горячей воды намечено на 30 мая для потребителей тепла от магистрали М-31.

Опрессовка труб повышенным давлением - важный этап по выявлению дефектов и неисправностей на теплосетях. Кроме этого, в период отключения воды можно заменить изношенные участки. Подробнее схему отключение и все этапы работ на теплотрассах города можно посмотреть на карте.