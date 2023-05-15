«Роскосмос» показал снимок алтайских гор, сделанный с аппарата «Метеор-М»

«Золотые горы Алтая» Фото: пресс-служба Роскосмоса

Госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 15 мая, опубликовала свежий снимок «Золотых гор Алтая» - уникального природного объекта.

Данная территория буквально соткана из уникальных природных зон: здесь и хвойные леса, и так называемые «альпийские» луга, и горные тундры. Их «разрезают» бурные горные реки, местами встречаются озера. И все это собрание благополучно сосуществует на достаточно небольшой площади.

Свежий снимок сделал космический аппарат «Метеор-М». В его задачи входит глобальное наблюдение за атмосферой и подстилающей поверхности Земли, мониторинг окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решение задач сельского и лесного хозяйства и т.д. Последние пункты в это время особенно важны, так как на Алтае действует пожароопасный период, уже фиксируются ландшафтные и лесные пожары. Некоторые из них происходят из-за человеческого фактора, а на минувшей неделе, в частности, были замечены сухие грозы.

На снимке четко виден стык различных горных систем и разнообразие природных условий. Почти вся территория освободилась от снега, он виднеется только точечно. Все говорит о наступлении весны: благоухает зелень, что также не может не радовать представителей фауны. Важно подчеркнуть, что именно на территории «Золотых гор Алтая» в частности, обитает снежный барс.

Напомним, ранее снимки Алтая из космоса публиковал космонавт-испытатель Олег Артемьев. Из иллюминатора Международной космической станции он запечатлел республику с ее величественной Белухой, Катунью и Телецким озером. А в сентябре 2022 года «Роскосмос» опубликовал в своем телеграм-канале фотографию известных алтайских озер – Кулундинского и Кучукского. А в 2017 году космонавт Сергей Рязанский на своих страницах в социальных сетях публиковал фотографии Барнаула:

– Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою, – писал он.

СПРАВКА КП

«Золотые горы Алтая» - это не единый объект. Это целый природный комплекс, который под единым названием в 1998 году ЮНЕСКО занесло в список Всемирного наследия. В него вошли:

– Алтайский заповедник и буферная зона Телецкого озера (965 753 га);

– Катунский заповедник и буферная зона горы Белуха (392 800 га);

– природный парк плоскогорья Укок на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая (252 904 га).