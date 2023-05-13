Жителя Алтайского края будут судить за убийство брата в 1995 году

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 47-летнего сельчанина будут судить по обвинению в убийстве родного брата в 1995 году. Подробности этой истории рассказали в СУ СК региона.

По данным следствия, осенью 1995 года в одном из сел Первомайского района у дома обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Через некоторое время правоохранители задержали родного брата убитого, который дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что вечером поссорился со своим родственником, который начал оскорблять его супругу. Не стерпев обиду, сельчанин схватил нож ударил им в грудь родного брата, а после этого сбежал с места преступления.

В 1996 году уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Во время следствия сельчанин отказался от своих снов и стал говорить о том, что к убийству причастны близкие друзья его брата.

- В связи с тем, что в судебном заседании не были установлены достаточные доказательства, суд направил уголовное дело для производства дополнительного следствия, а затем дело было приостановлено за не установлением лица, причастного к совершению преступления, - пояснили в СК.

Спустя более 27 лет следователи СК нашли новых свидетелей и провели дополнительные экспертизы, которые позволили возобновить расследование данного уголовного дела и предъявить сельчанину обвинение в убийстве родного брата.

- Под тяжестью собранных доказательств, в том числе результатов новых судебных экспертиз, мужчина сознался в содеянном, - отметили в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.