В Алтайском крае клещи покусали более 1400 человек

Пик активности клещей в Алтайском крае ожидается со второй половины мая Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 марта, начала сезона активности клещей, в поликлиники Алтайского края уже обратились 1409 человек, из них 502 ребенка в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона уже выявили 460 человек, пострадавших от присасывания клещей, среди них 97 детей. Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

В Алтайском крае среди пострадавших от укусов клещей выявили 20 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 4 детей до 14 лет. Также обнаружили 5 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребенка. Кроме того, выявили 3 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет. При этом больных с тяжелой формой заболевания клещевыми инфекциями в регионе нет.

- При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, в 21% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 8% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет, - отметили в ведомстве.

Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю проводится надзор за подготовкой к обработкам от клещей территорий парков, скверов, «зеленых зон». В регионе уже обработали 445га территорий парков, скверов и баз отдыха.

- Проводятся энтомологические экспертизы социально-значимых территорий, для определения необходимости проведения противоклещевых обработок. В текущем году планируется обработать 2550 га, - добавили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что пик активности клещей в Алтайском крае ожидается со второй половины мая. При этом опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.

При выездах на природу рекомендуется носить защитную одежду, а также проводить осмотры и использовать репелленты.

При обнаружении присосавшегося клеща следует оперативно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства, чтобы решить вопрос о необходимости введения иммуноглобулина. Его следует вводить не позднее 96 часов с момента присасывания, если членистоногое заражено клещевым энцефалитом.

Ранее мы писали о том, что эксперт назвала топ-5 мест в Барнауле, где обитает больше всего клещей.

Чаще всего членистоногих можно заметить в лесах, на обочинах тропинок, по краям полян, на лесных опушках, в зарослях ивняков, по берегам лесных ручьев. В среднем клещи живут около трех лет и питаются всего три раза.