Когда аист ошибся адресом: приемная мама – о психологических травмах и трудностях усыновления

Наталья сама усыновила ребенка в 2007 году Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Усыновление ребенка – процедура довольно сложная, как в психологическом, так и в бюрократическом плане. О том, с какими трудностями сталкиваются приемные семьи, надо ли рассказывать ребенку правду о биологических родителях, существует ли «ген преступности», «КП» поговорила с психологом, приемной мамой и основателем Алтайской общественной организации усыновителей «День аиста» Натальей Югонсон.

Усыновление – это не геройство и не позор

Наталья Югонсон усыновила ребенка в 2007 году, а в 2011 открыла АКООУ «День аиста». Сегодня это организация, где обучают, поддерживают и сопровождают приемные семьи на всех этапах – от идеи усыновления до полной адаптации.

Для усыновления ребенка в России нужно обучиться в школе приемных родителей, пройти медкомиссию и собрать определенный пакет документов. Список обязательных бумаг довольно длинный: тут и справка об отсутствии судимости, и справка с места работы, и копия свидетельства о браке и др. Также придется заглянуть к соседям и участковому, чтобы они дали характеристику, а самому кандидату – написать автобиографию. Требуется обойти врачей: психиатра, онколога, посетить кожно-венерологический диспансер, провериться на ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако бюрократическая волокита и скитания по медкабинетам – вовсе не то, обо что спотыкаются родители, решившие усыновить ребенка.

– Часто родители боятся осуждения социума. С психологической точки зрения, это сильный страх, который приравнивается к смерти, забвению, – рассказывает Наталья Югонсон. – Это сформировалось в процессе эволюции. Раньше люди жили общинами, и если человек был изгнан группой, то он уходил в лес и просто погибал один. Когда вы бесплодны, когда у всех есть дети, а у вас нет, когда у вас ребенок-инвалид – вы в любом случае будете белой вороной. Такая же история с приемным родительством. Многое зависит от того, как человек сможет подготовить свое окружение, как сам выстроит свои ценности. Кто-то даже переезжает в другой город, чтобы не обсуждать с другими эту тему. Мы же создали сообщество людей, где усыновление считается нормой, а не геройством или позором.

Гармоничный, осознанный и грамотный родитель – надежное будущее ребенка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Гены все равно проявят себя?

В «Дне аиста» считают, что усыновление – это естественный путь пополнения семьи: приемный – равно родной. Хотя в обществе существует много стереотипов о детях-сиротах. Например, что они могут унаследовать от биологических родителей «ген преступности», зависимость от алкоголя или наркотиков.

– Играют роль не гены, а время, которое ребенок провел со своей кровной семьей. Возможно, он будет «заражен» ненормальным образом жизни семьи, но это не приговор. Воспитываясь позже в благополучной среде, он сможет измениться, если у приемных родителей найдется достаточно любви и ресурса, - говорит Наталья.

Психолог отмечает, что научно не установлено существование «гена убийцы» или «гена наркомана», которые бы программировали человека на маргинальное поведение. Есть фраза «от осинки не родятся апельсинки», но часто бывает в точности наоборот: у профессора и балерины – сын наркоман, и на этот случай есть другая поговорка: «на нем природа отдыхает».

– Надо еще учитывать, что страх «генов» формирует у приемных родителей напряженное ожидание каких-то неприятных проявлений, и они могут транслировать это ребенку. В школе приемных родителей мы работаем и над этими вопросами, так как гармоничный, осознанный и грамотный родитель – надежное будущее ребенка, - уверена Наталья.

Наталья Югонсон с сыном Тимофеем. Фото: Марина Епифанцева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Не об кого пережить боль

Некоторые семьи изначально хотят взять младенца, чтобы ребенок помнил только их как маму и папу и не знал, что от него отказались. Однако даже недельный грудничок – это не чистый лист бумаги.

– Это не гарантия, что ребенок не успел травмироваться, – отмечает Наталья. – Если в младенчестве ребенок пережил отказ, и, допустим, первые полгода прожил в учреждении, то он подвержен нарушению привязанности даже больше, чем ребенок, который прожил первые месяцы с матерью-алкоголичкой. Да, у него будет травма пренебрежения от того, что мать то уделяла ему внимание, то забывала о нем. Но у ребенка, который попал в дом малютки сразу, будет травма депривации – отсутствие опыта привязанности к взрослому человеку. У него сформируется недоверие ко всему миру, и эта травма аукнется в будущем. Кому-то достаточно одного дня, чтобы травмироваться на всю жизнь.

Психолог говорит, что для младенца особенно важно, чтобы был тот, кто возьмет его на ручки, успокоит. Человеческий детеныш - самое беззащитное существо на свете. Дети очень страдают, когда им «не об кого пережить свою боль».

– Среди отказников большая смертность, потому что для них непереносимо отсутствие утешения. Такие дети сами себя успокаивают, укачивают, сосут пальчики. Либо у них возникает диффузная привязанность, и они «прилипают» к любому взрослому, игрушкам, детям. Поэтому приемным родителям рекомендуем первые полгода сосредоточить ребенка на себе не отправлять его в садик, школу, – советует президент общества усыновителей.

Еще один сложный момент – уже сформированные социальные связи ребенка с другими воспитанниками детского дома и взрослыми. Попав в семью, он будет скучать по друзьям.

– Важно поддерживать эту связь, говорить с ним об этом, писать письма важным для него людям. Допустимо даже привести ребенка детский дом, чтобы он повидался с другом. Но тут еще нужно учитывать, приемлемо ли это будет для ребенка, который находится там. Главное, чтобы это было не ущерб ему, ведь он тоже может страдать и просить, чтобы его забрали, – объясняет Наталья.

Хранить ли тайну усыновления?

По закону в России семьи сами принимают решение, хранить ли тайну усыновления. В «Дне аиста» родители учатся открыто говорить на эту тему, в первую очередь, со своими приемными детьми.

– Приемная семья должна понимать, что недоговоренность отразится на самоощущении ребенка. Каждый человек имеет право знать историю своего появления на свет и историю своего рода, но родителю важно самому принять ее, чтобы не разговаривать с ребенком с трясущимися руками и слезами на глазах, – говорит психолог.

О том, как лучше рассказывать детям о биологических родителях, написано много специальной литературы.

– Например, для маленьких детей рассказывается сказка, что аист потерял записку с адресом и отнес не к маме и папе в домик (приемным родителям), а ошибся изначально. Детям постарше говорят, что одни родители дали ему внешность, цвет глаз, волос, другие – дали имя, любовь, заботу, подарили детство, – объясняет Наталья Югонсон.

В «Дне аиста» у детей два дня рождения: первый – когда они появились на свет, а второй – когда стали мамиными и папиными.

И оба эти дня — светлые и важные праздники, имеющие огромное значение и для ребенка, и для его новой семьи.