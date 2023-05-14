Подняться с «долины плача». Почему важно обнуляться и принимать себя «с косяками»

Бизнес-тренер Анна Немчинова научилась «рулить» своими снами Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Недавно я услышала интересную фразу «уловить жизнь». От симпатичной семьи из Германии, которые решили круто изменить судьбу и уехать в алтайское предгорье. Возвращаясь в Барнаул, невольно задумалась о своей жизни. Кого из нас не посещали мысли о том, что ты нечто важное пропускаешь и не делаешь. Вот кто-то написал книгу, другой стал доктором наук, еще один друг выучил три иностранных языка, а ты… Психологи называют это синдромом упущенной выгоды. О том, как с этой печалью быть, мы поговорили с барнаульским бизнес-тренером Анной Немчиновой.

Надо ли стремиться к идеалу

- Скажите Анна, почему люди часто завидуют реализации других людей, откуда это берется?

- Это низкий уровень самооценки, когда я не чувствую себя творцом жизни, сижу и жду. Иногда ждать - хорошее состояние, но при условии, если ты кайфуешь от этого. А когда с грустью понимаешь, что никто не принесет тебе ничего на блюдечке с голубой каемочкой, надо вставать и что-то делать.

- А надо ли, к примеру, стремиться быть идеальной матерью, сотрудником года и т.д.?

- Вы знаете критерии идеальной матери? У нас в голове есть идеальный образ из наших семейных ценностей. Но времена и ценности меняются. На каком-то этапе это стремление может быть созидательным. Но когда не достигаешь этого идеального образа, ты можешь разрушить себя критикой и чувством вины.

- Слышала фразу: «Для того, чтобы подняться наверх, нужно опуститься на дно и оттолкнуться». Так ли это? Были в практике такие примеры?

- Когда мы поднимаемся на вершину, то с этой высоты другая вершина кажется близкой, и те, кто на ней, вроде недалеко. Но для того, чтобы туда попасть, надо спуститься. И когда спускаешься, начинается «долина плача». Ты оплакиваешь вершину, на которой был, и вершину, на которую надо подняться. Альпинисты, когда готовятся к новому восхождению, начинают с подножья. Надо понимать, что ты прежде обнулишься.

Почему важно избавляться от вещей

- Переступить зону комфорта решаются только смелые?

- Смелость - сложное понятие. Это люди, которых больше любили в детстве и принимали со всеми косяками. Мы в семье, к примеру, младшую дочь называем дракошей, она дома все яркие блестящие предметы собирает и несет в свою «пещерку». Вчера она должна была часть этого выбросить и рыдала, ей было жалко со своим богатством расставаться. Но это тоже часть нашего развития – уметь отпускать, оставлять старое…

- А почему важно избавляться от вещей?

- Если ручей не течет, он заболачивается. В жизни люди тоже должны прощаться и расставаться, иначе новая энергия не придет. Старшая дочь, к примеру, не решается расставаться с токсичными друзьями, боится остаться одна. Но не было бы расставаний, не было бы встреч. Важно не заболотить свое пространство.

Сны-подсказки

- А вы когда избавляетесь от лишнего хлама в доме, стопроцентно приходит что-то новое?

-У меня с уборкой в доме отдельная история. Я воспитана в авторитарной системе. И генералить по субботам было традицией. При этом часто уборки решали проблему невротизма. Ребенок заболел, я начинаю рьяно наводить в доме порядок. Это был элемент импульсивно- компульсивного синдрома. Сейчас в момент страха я пытаюсь работать со своим телом. Сажусь, делаю вдох-выдох и начинаю задавать себе вопросы: а чего я так испугалась, что за этим может последовать. И далее - что я чувствую в своем теле, где это находится? Пробую расслабиться. Иногда начинаю танцевать, в какой-то момент хочется орать. Позавчера, к примеру, вообще ходила и плевалась. Был очень большой скрытый уровень отвращения, который я себе не позволяла. Это была одна из табуированных эмоций – испытывать отвращение к поведению людей. Потом снился сон, в котором сплевывала зубы, и я поняла , что это отвращение надо сплевывать. Сны вообще классная история.Часто подсознание дает варианты решения проблем через сны. Я в своих снах теперь, кстати, даже рулить могу.

- Это как?

- Была такая история. Мне несколько месяцев снились апокалипсисы, я просыпалась в холодном поту с паническими атаками. Снилось, что дети умирают, не прожив эту жизнь. Потом я осознала, что это история контроля над детьми, попытка прожить их жизнь. Когда я стала разрешать детям выбирать, что они хотят ( не хочешь в этот кружок - не ходи и т.д.), то апокалипсис стал отпускать. При этом однажды во сне у меня наступила жуткая усталость от этой беготни. И когда мне снился очередной апокалипсис, я развернулась к нему и сказала: «Все, надоело, уровень усталости зашкалил». И с этого момента я начала управлять своими снами.

Открыть родные настройки

- Давайте вернемся к самооценке. Многие говорят, надо любить себя.

- Надо. Но многие из нас хотят влюбляться в себя идеального. Но это немного другое. Важно открыть родные настройки.

- Интересно, есть ли какая-то гимнастика для повышения самооценки?

- Есть определенные установки. Одна из них - все в тебе уже есть. Верующим легче, они знают, что человек создан по образу и подобию божьему. Это означает, в нем есть потенциал творца.

- А недостатки свои нужно принимать или исправлять? Например, эгоистичные порывы…

- Важно понять, что эгоизм - это когда я залезаю в чужие границы, решая собственные проблемы. А залазишь в границы - значит не пользуешься своими ресурсами. Это не недостаток - упущение. Грех с греческого- отступление от собственного пути. То есть я себе не додаю.

- Низкая самооценка идет из детства?

- Да, есть программы - не высовывайся, не лезь, будь потише… Может, прабабушка говорила так из-за того, что ее раскулачили, и не высовываться- было уровнем безопасности, но не вашим.

- Правда ли, что женщины чаще страдают от заниженной самооценки, чем мужчины?

- Да. В России на женщин возложено очень большое количество обязанностей и женщина впадает в критику: «я недостаточно…».

- А лишний вес… Есть ли здесь связь с самооценкой?

- Бывают истории, что люди сидят на диетах, занимаются спортом, но не чувствуют самодостаточность – в итоге вес все-равно стоит, тело отекает. Это низкая самооценка в моем понимании, так как человек живет мыслями - «я должен заслужить любовь». Но любовь безусловна. Любят не за что-то.

- Интересно, почему хорошие девочки часто влюбляются в плохих парней?

- Это крутая история между прочим. Девочки влюбляются в негодяев часто потому, что надеются отзеркалить в них свои какие-то качества и может быть полюбить.

- То есть видя других, мы зеркалим себя?

- Вот именно. То что я вижу в тебе- мое. Очень многие девочки, отвечая на вопрос, что вас жестко раздражает в людях, писали «хамло». При этом они сами хотели бы закрыть иногда границы своего пространства и не пустить туда людей, но не могут. А хамло может сказать: «Да пошли вы». Нужно иногда разрешить себе то, что тебя бесит в других. Или раздражала кого-то безответственность .Значит они слишком много берут на себя ответственности за других.

- На ваших семинарах, кстати, как много было людей, у которых повышалась самооценка?

- Наша задача - дать удочку, с которой они могут двигаться к другим вершинам. И главный совет здесь - нужно разрешить себе любить себя.