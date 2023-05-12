На Зелёном Марафоне пройдут детские забеги

На старт смогут выйти не только взрослые участники, но и дети.

Отдельные детские забеги будут организованы для ребят от 7 до 13 лет включительно. Победителей ждут призы, награды будет удостоен даже обладатель четвёртого места – за волю к победе.

Кроме того, для детей на Зелёном Марафоне организуют мастер-классы по изготовлению вещей из вторичного сырья. Например, юные посетители под руководством специалистов смогут сделать цветы из картонных ячеек или смастерить эко-игрушку. Детей ждут и на просветительских мероприятиях на тему раздельного сбора мусора. Развлекать ребят будут весёлые аниматоры.

Регистрация для участия в детских и взрослых забегах открыта на официальном сайте до 14 мая.

Артём Пастухов, заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

«Мы приглашаем маленьких барнаульцев принять участие в детских забегах Зелёного Марафона. Для них это будет новый интересный опыт, который подарит позитивные эмоции, усилит интерес к бегу и занятиям спортом. Поэтому приглашаю мам и пап регистрировать своих детей на забеги нашего марафона».

Зелёный Марафон в этом году состоится в 10-й раз и пройдёт в 60 городах России. По традиции, забег будет носить благотворительный характер: собранные пожертвования направят на высадку деревьев.

Информационный партнёр Зелёного Марафона в Алтайском крае – ООО «СМГ»