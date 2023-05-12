Цена последнего пути: сколько стоят похороны в Барнауле

Пособие на погребение индексируется каждый год Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоимость социальных похорон в Барнауле повысилась почти на тысячу и составила 8962,5 рублей. Именно на такую выплату от государства могут рассчитывать родственники умершего. Однако, как показывает практика, в реальности погребение обходится в разы дороже. «Комсомолка» узнала стоимость ритуальных услуг в Барнауле.

Морг

До погребения покойный находится в морге. Там его моют, бальзамируют, наносят грим, одевают. На это придется потратить примерно 4500 рублей. Можно обойтись без грима и бальзамирования, тогда стоимость услуг морга будет ниже – порядка 2200 рублей.

Катафалк

Доставка покойного из морга до ритуального зала и до кладбища или крематория – это отдельная статья расходов. Если речь идет об отечественной ГАЗели, то обойдется такая услуга от 4000 рублей.

Гроб

Гробы сейчас предлагают от 5000 рублей (это самый простой, обитый ситцем) и до 60 000 – двухдверный из массива дерева. При желании можно найти гроб и дороже.

Ритуальный зал

Большой ритуальный зал в МБУ «Специализированная похоронная служба» стоит 3000 рублей за 2 часа, малый - 1700 рублей за 2 часа.

Отпевание

Приглашение священника на отпевание в ритуальный зал – 1500 рублей. Также можно отпеть покойного в храме. Например, в Иоанно-Богословской церкви Барнаула это стоит 2000 рублей.

Кладбище

На данный момент каждому полагается 5 кв. м. земли бесплатно. Другой вопрос – копка могилы. Согласно прайсу МБУ «Специализированная похоронная служба», с помощью экскаватора это обойдется в 959 рублей. Если речь идет о ручной копке, то сейчас сумма составляет 4875 рублей. Донести гроб и опустить его в могилу стоит 1300 рублей.

Венки

Стоимость венков в Барнауле начинается от 750 рублей - это самый маленький. Большой венок обойдется в 4500 рублей и выше.

Поминки

Поминальный обед - не менее важная часть похорон. В среднем, минимальная стоимость обеда обойдется от 500 рублей за человека.

Например, «Поминальные залы» предлагают организовать обед, в который войдет – суп, второе, булочки, блины, компот и кутья. За 1000 рублей получится полный стол с нарезкой. Конфеты и алкоголь родственники приносят с собой.

Кремация

По прайсу минимальная стоимость кремации в Барнауле - 24680 рублей. Это если привезти покойного самостоятельно. А если включить в стоимость патологоанатомические услуги, гроб, катафалк, услуги агента, сопровождение покойного в крематории, то получится сумма 39110 рублей. Аренда колумбария для хранения праха - от 35 тысяч рублей на 20 лет.

Кстати

Согласно федеральному закону, родственники или законные представители умершего человека могут получить социальное пособие на погребение (8962,5 рублей) или гарантированный перечень услуг по погребению на эту сумму. В него входит: оформление документов, предоставление и доставка гроба и других необходимых предметов, транспортировка тела на кладбище или в крематорий и само погребение.

Для выплаты единовременного пособия следует обратиться в Социальный фонд России, либо к работодателю. Пособие можно получить не позднее шести месяцев со дня смерти, выдают его в день обращения.