На Алтае студентка украла флаги с могилы бойца СВО и развесила их в своей комнате

Подозреваемая состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском селе Усть-Калманка 17-летняя девушка украла флаги с могилы бойца специальной военной операции. Как рассказала вдова погибшего Дмитрия Кузьмина, на кладбище остались лишь клочки полотнища, а позднее флаги нашли на другом краю райцентра.

Всего с могилы двух погибших бойцов пропали три флага – российский, ВДВ и военной разведки. Вдова одного из десантников Полина Кузьмина в разговоре с «Вести-Алтай» заявила, что обнаружила пропажу 7 мая, когда приехала на могилу мужа. От развевающихся флагов там остались лишь клочки ткани.

- Сначала мы не думали огласке всё это предавать, а потом вечером этого же дня написали в интернет. И буквально минут через 40 позвонила женщина и сказала, что нашла флаги на мусорке - это другой конец деревни, - отметила женщина.

По данным «Комсомолки», к преступлению может быть причастна 17-летняя студентка колледжа Олеся (имя изменено, так как речь идет о несовершеннолетней, прим. ред.) – якобы она хотела украсить флагами свою комнату, а бабушке сказала, что ей их подарили. Позднее женщина узнала из соцсетей о том, что полотнища были украдены с могил, собрала их и сообщила о находке родным погибших, соврав, что нашла их на мусорке.

Источник «КП»-Барнаул» подтвердил, что подозреваемая девушка из неблагополучной семьи – после смерти родителей она живет с бабушкой, причем состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Сейчас делом о краже занимается полиция.

- Сотрудники проводят проверку. Все обстоятельства выясняются, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.