С блинчиками, чарочкой и в тюбетейке: фото и видео алтайского губернатора без пиджака

На фестивале «Цветение маральника» на «Бирюзовой Катуни» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

12 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечает день рождения – ему исполнилось 52 года. «Комсомолка» сделала подборку ярких неформальных фото и видео главы региона – как говорится, без пиджака. В кадре Виктор Томенко смеется и грустит, болеет и занимается спортом, печет блины и даже поднимает чарочку… И губернатору не чужды простые человеческие радости.

Болел за наших

Виктор Петрович на трибуне с азартом болел за наших Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2018 году, когда Томенко был еще врио губернатора, он посетил матч открытия ЧМ-2018 по футболу в фан-зоне на стадионе школы Алексея Смертина. Тогда сборная России выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0. Виктор Петрович на трибуне с азартом болел за наших и не меньше других радовался их победе.

В тюбетейке на Сабантуе

Головной убор оказался к лицу Фото: Олег УКЛАДОВ

В том же году врио губернатора побывал на татарском празднике Сабантуй на «Бирюзовой Катуни». Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и тогда еще главой Республики Алтай Александром Бердниковым он примерил тюбетейку. Национальный головной размер оказался всем к лицу.

Испек блинчики

Губернаторские блинчики Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2019 году Виктор Томенко принял участие в праздновании Масленицы на «Сибирском подворье». Он встал к плите, надел фартук и испек блинчики. И сам же их раздал гостям. А в качестве добавки предлагал алтайские сметану, мед и варенье из малины.

В больнице с пневмонией

Томенко жаловался на головные боли и температуру до 38 градусов Фото: Личный архив

В 2020 году губернатор не избежал коронавируса. Он жаловался на головные боли и температуру до 38 градусов. Затем его положили в больницу с двусторонней пневмонией. Из палаты глава региона передавал приветы, желал всем здоровья и делился фото. Напомним, что тогда, за дни болезни, глава региона отрастил щетину.

Поставил прививку

Виктору Томенко вводят первый компонент вакцины. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

После заболевания в 2021 году Томенко сделал прививку от коронавируса. На фото ему ставят первый компонент вакцины «Спутник -V».

- Из ощущений – чувство легкости от того, что наконец-то и у меня появилась такая возможность. Привиться раньше было нецелесообразным из-за достаточного уровня антител после перенесенного ковида. Как только их уровень снизился, записался на прививку, – делился тогда Томенко.

Посадил дерево

Глава региона сам пожелал принять участие в акции Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Осенью минувшего года Виктор Томенко принял участие в акции «Сохраним лес» в парке «Изумрудный». Он лично взял в руки лопату и высадил несколько саженцев елей.

- Я принял решение и попросил включить меня в число участников акции как жителя края, города Барнаула, - сказал тогда Виктор Петрович.

Отказался от самогонки

Губернатор не стал пробовать горячительный напиток Фото: Олег УКЛАДОВ

На фестивале Роберта Рождественского в Косихе в минувшем году Виктору Петровичу предложили отведать самогон. Местные жительницы в колоритных костюмах протянули губернатору бутылочку с оригинальным горячительным напитком. Глава региона поблагодарил радушных хозяек, но от спиртного отказался.

Выпил до дна

А вот в этом году на фестивале «Цветение маральника» на «Бирюзовой Катуни» Виктор Томенко от спиртного не отказался. Чарочку на кинжале ему преподнесли казаки. Губернатор под аплодисменты гостей фестиваля выпил алкогольный напиток до дна.

Поиграл с мячами

В детско-юношеской спортивной школе. Фото: t.me/tomenko_22

Полтора месяца назад губернатор посетил детско-юношескую спортивную школу. Он пообщался с детьми, которые там занимаются, и ответил на их вопросы.

- Спрашивали, каким спортом я занимаюсь. Рассказал им, как сам в 11 лет увлекся баскетболом, и это со мной осталось на всю жизнь, – рассказал Томенко.

Для наглядности глава региона пожонглировал двумя мячами, правда, не баскетбольными, а волейбольными.

В день рождения на пробежке

А это глава региона в спортивной форме на пробежке. Так он решил начать сегодня свой день рождения.

– Пробежал 13 километров, а после - сразу на работу, - написал Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Кстати, такие тренировки он устраивает ежедневно.

В камуфляже

Виктор Петрович проверил готовность станции к тушению огня. Фото t.me/tomenko_22

Сегодня же, в свой праздник, Томенко съездил на лесопожарную станцию в село Бобровка. В камуфляжном костюме он проверил готовность станции к тушению огня.

- Всего в подразделениях нашего края есть около 7 тысяч человек, которые могут работать на пожарах. Еще помогать готовы около 8 тысяч добровольцев. Всю технику, которая у нас есть, привели в порядок к началу сезона, - написал Томенко в своем телеграм-канале.