Центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» провел в Барнауле семейные эстафеты

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

На майских выходных в барнаульском Центре смешанных единоборств «Top Team Siberia» прошли семейные эстафеты, в которых могли принять участие все, кто занимается в центре – дети, их мамы, папы, бабушки, дедушки. Желающих оказалось немало - некоторые из участников эстафеты целенаправленно готовились к предстоящему мероприятию, другие же пришли просто за компанию, чтобы поддержать своих близких и зарядиться хорошим настроением.

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула, ведь организаторы постарались учесть разный возраст участников и физическую подготовку. Самой маленькой спортсменке было всего 2 годика! При этом она соревновалась наравне со всеми… правда, сидя на руках у папы!

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

За соблюдением всех правил следило компетентное жюри, в состав которого вошли тренеры спортивного центра. По итогу соревнований никто не покинул зал в плохом настроении, ведь один из олимпийских принципов гласит: «Самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие, так же как в жизни самое главное – не триумф, а борьба». Кстати, за участие все гости получили грамоты и призы от партнёра соревнований – Барнаульского пивоваренного завода.

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

- Прекрасное мероприятие, очень нужное, очень полезное, очень эмоциональное. Дети в восторге, папы с мамами тоже! Большое спасибо клубу, что они сделали это. Дорогого стоит! - поделился участник Андрей, отец маленького воспитанника спортцентра.

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

По словам организаторов, такие семейные эстафеты будут проводиться и в будущем. В первом забеге пригласили семьи, которые сами занимаются в центре, но в вполне вероятно, что в перспективе «Top Team Siberia» откроет свои двери и для более масштабных эстафет.

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

На тренировках по смешанным единоборствам можно заметить и совсем маленьких девочек. Как рассказал Александр Локтев, занимаются они с удовольствием:

- Девочки тренируются наравне с мальчиками. Они сами не захотели, чтобы их выделяли в отдельную группу, и зачастую на соревнованиях показывают настоящий мужской характер. Кстати, в вольной борьбе есть и женская борьба. Поэтому мы приглашаем на тренировки всех желающих, набор ведем от 4-х лет и до бесконечности.

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

Справка

Самый крупный в Сибири центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» открылся в Барнауле чуть более месяца назад. Его общая площадь составляет 1250 квадратных метров, из них 750 – главный спортивный зал, где одновременно могут заниматься около 100 человек.

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

«Top Team Siberia» был построен на условиях государственно-частного партнерства. Общая стоимость объекта составила порядка 100 млн рублей. Доля государственного участия - около 65%. Для федерации спортшкол центр предоставляет бесплатные часы для занятий дзюдо.

В центре развиваются три основных направления: смешанные единоборства (ММА), вольная борьба и кроссфит.

По словам руководителя Александра Локтева, вполне вероятно, что в центре появится и бразильское джиу-джитсу. А пока что в клубе сделан упор на направление вольной борьбы.

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула. Фото: Андрей Раевский

- Хочу искренне поблагодарить мэра города и правительство Алтайского края. Мы совместными усилиями построили первую непростую спортивную концессию в городе, и это очень ценный опыт, который можно и дальше транслировать в части строительства других спортивных объектов, - выразил благодарность Александр Локтев.

Рекламодатель: ОАО "Барнаульский Пивоваренный завод", ИНН 2222010839