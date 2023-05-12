«Ночь музеев-2023» в Барнауле: как пройдет акция и чем удивят гостей

Торжественное открытие «Ночи музеев» в Барнауле пройдет на улице Мало-Тобольской Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 20 мая, в Алтайском крае в 17 раз пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». О том, чем в этом году удивят гостей и какие площадки точно следует посетить в Барнауле, на пресс-конференции рассказали организаторы.

Яркий старт

В этом году акция посвящена международному дню музеев, году педагога и наставника, а также году десятилетия детства. Общая тема – «История и истории».

Торжественное открытие «Ночи музеев» в Барнауле пройдет в 18 часов на пешеходной улице Мало-Тобольской. Гостей ждет театрализованное действо, посвященное истории Барнаула и передачи памяти из поколения в поколение. Детали мероприятия организаторы пока держат в секрете, однако обещают, что точно смогут удивить гостей.

С улицы Мало-Тобольской всех желающих доведут до музеев, которые находятся неподалеку. По дороге гостей ждет экскурсия, что будет своеобразной изюминкой акции.

Гостей будут ждать 103 музея Алтайского края, из которых 45 находятся в Барнауле. Как и всегда, программа будет насыщенной, последние учреждения закроют свои двери в 2 часа ночи. У акции появился сайт – ночьмузеев22.рф, где можно посмотреть полную программу.

– По личному опыту могу сказать, что будет вполне достаточно посетить четыре-пять музеев. Не стоит пытаться пробежать везде. Если в этот день и в эту ночь хотели бы спокойно походить по музею и посмотреть его экспозицию, то это вряд ли получится. Музейная ночь – это шумно и многолюдно, яркое проведение досуга, – отметила Анна Лебедева, главный специалист отдела культурной политики минкультуры Алтайского края.

Насыщенная программа

Среди новых участников в этом году – музей музыкальных инструментов народного мастера Алтайского края Александра Гнездилова, музей колоколов Алтайского центра звонарского мастерства храмового комплекса Ионна Богослова. Кроме того, гостей будут ждать на выставочных площадках Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», Алтайского краевого отделения Российского детского фонда и Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая».

– Мы проводим акцию раз в год и всегда помним о главном принципе – открытость для всех категорий посетителей. Каждый музей в своей программе старается делать то, что понравится гостям любого возраста. В каждой коллекции есть то, о чем мы можем поговорить с разными категориями, – подчеркнула Татьяна Бондаренко, замдиректора Художественного музея Алтайского края.

В большинство музеев вход будет свободным, однако, чтобы попасть в 14 учреждений, придется покупать билет за 100 рублей. Это можно сделать в кассе каждого музея-участника, онлайн или по Пушкинской карте. Дошкольники смогут посетить все мероприятия бесплатно.

– Если человек купил билет в музей, то до двух часов ночи он может, заходить и выходить, если хочет посмотреть еще что-нибудь в другом месте, – добавила Татьяна Бондаренко.

Организаторы советуют скачать полную программу «Ночи музеев», выбрать наиболее интересные площадки и составить маршрут.

Любимые юбиляры

В этом году Государственный художественный музею исполнилось 65, а Алтайскому государственному краеведческому музею 200 лет. В честь знаменательных дат там подготовили особенно насыщенную программу.

Государственный художественный музей сделал особый акцент на мероприятия в формате open air (на открытом воздухе). В частности, пройдут лекция «Стрит-арт в Барнауле, иммерсивный променад «Тайна старого дома», а также сеанс персонализированной росписи вещей посетителей в авторском стиле от художницы Насти Petra (нужно записаться на странице музея).

Финалом «Ночи музеев» станет квартирник Аси Масловой и Ко «Здесь и сейчас». Гостей ждут истории разных людей.

Алтайский государственный краеведческий музей продолжит принимать гостей на трех площадках. Помимо прочего, там подготовили обширную танцевальную программу на улице Ползунова. Гостей ждет выступление трайбл-группы «Аюна» программа «Танцующие улицы» от студии старинного танца «Северная сторона» и дискотека от Команды «Диско 80. Также не стоит пропускать выступление Центра исторического фехтования «Totentanz».

– Можно будет увидеть рыцарей в доспехах, которые будут не только показывать, но и учить всех желающих пользоваться саблей, мечом и другим оружием, – добавила Ольга Филиппова, завотделом развития Алтайского государственного краеведческого музея.

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