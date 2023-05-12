Кассабанана, тзимбало и оргудыня: что за саженцы продают алтайские садоводы

Тзимбало - что-то новенькое для Сибири. Скриншот объявления сайта Авито

На Алтае стартовал дачный сезон: одни уже успел воспользоваться жаркими деньками и посадить картошку, другие подготовили теплицу под будущие помидоры и огурцы. При этом далеко не все дачники сами заготавливают рассаду, да и в интернете или на рынках можно найти готовые ростки.

Танцы с бубном у подоконников отменяются! Больше никакой земли дома, никаких горшочков и стаканчиков. Можно не переживать за погибшую рассаду и гадать взойдут они вообще или нет. В интернете полно предложений от дачников, которые выращивают саженцы для себя, а излишки выставляют на продажу, либо садоводы целенаправленно высевают как можно больше, чтобы заработать.

Кроме того, с их помощью можно собрать уникальную «коллекцию» на своих шести сотках из любимых сортов или экзотических растений.

Рассада Фото: Анна СЕМИНА

Садила для себя

– Рассада помидор для теплиц и открытого грунта. Разнообразие сортов: Кенигсберг, Казанова, Абаканский розовый, Бычье сердце, Бийская роза, Батяня, Бычий лоб, Засолочный деликатес, Настена, Черри и много других. Перец красный толстостенный, - говорится в одном из объявлений на сайте Авито.

Один корень при этом обойдется в 40 рублей. Вся рассада уже распикирована в отдельные стаканчики. Остается только высадить в грунт на постоянное место. При этом если заказ будет крупный, то продавец может доставить его до порога.

Рассада Фото: Анна СЕМИНА

– Продаю домашнюю рассаду. Садила для себя, продаю в связи с продажей дачи, - говорит другой продавец.

С большинством можно договориться о цене, хотя она и так не «кусается». К примеру, один корень ранней капусты можно купить всего за 10 рублей, а сладкого болгарского перца вообще за пять!

Уникальное предложение

Да, если речь идет о редком или уникальном экземпляре, то придется раскошелиться, но в большинстве случаев оно того стоит. Например, шикарная клубника Гигантелла продается за 100 рублей. При должном уходе первый урожай можно получить уже в этом году.

– Сорт очень крупноплодный, ягоды плотные, сладкие с ананасовой ноткой. Сорт устойчив к заболеваниям, - заверяет продавец.

Любителям цветов тоже можно разгуляться. Выбор популярных петуний огромный. Причем опытные садоводы знают, насколько это тяжелый в выращивании вид: одно неловкое движение и росток может погибнуть от перелива, недолива, пересвета и т.д.

Садовые каллы можно найти за 100 рублей за штуку. Красивое вложение в красивый цветник.

А еще можно встретить предложения о продаже физалиса. Это уникальный продукт: он используется и в домашнем декоре, и в ландшафтном дизайне, его можно есть свежим, а также добавлять в блюда или готовить как самостоятельный продукт (варенье, соус, джем, компот). Один корень стоит всего 30 рублей.

Садовая экзотика

Также встречается объявления о продаже саженцев огурдыни. Это «гибрид» огурца и дыни. Опытные садоводы рассказывают, что ее плоды обладают апельсиново-медовым или даже банановым оттенком вкуса. Из нее готовят джемы, повидло, варенье и компоты.

Огурдыня - на ранних сроках имеет привкус огурца, а когда окончательно созреет, то дыни. Скриншот объявления сайта Авито

Еще один экзотический представитель садоводства – тзимбало. По структуре куст имеет что-то прохожее на гроздья.

– Это ягода со вкусом дыни и банана, подходит для выращивания, как в открытом грунте, так и для подоконника. Вырастают в кустики от 0,8 до 1,5 метра. Сбор плодов с конца июля и до заморозков, недозрелые плоды хорошо хранятся в комнатных условиях, постепенно доспевая, не теряя вкусовых качеств, - рассказывает продавец рассады.

По его словам ягоды подойдут и для маринования и для варенья. Также их можно добавлять в салаты. Уникальный кустик продают за 120 рублей.

В качестве эксперимента этот же продавец предлагает саженец сиканы душистой или кассабананы. Растение представляет собой лиану с плодами по химическому составу близкими к тыкве, но гораздо слаще:

– Выращиваю первый раз, поэтому комментарии по поводу вкуса дать не могу, - честно признается садовод-любитель.

Но за такую экзотику все же придется раскошелиться – 350 рублей за один корень.