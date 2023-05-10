Переносящих вирусы комаров-гигантов заметили в Алтайском крае

Защититься от анофелесов можно при помощи репеллентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже заметили первых комаров. Маленькие пискуны, действительно, доставляют дискомфорт, но хотя бы не заражают человека. Другое дело – малярийные комары или анофелесы, которые могут быть переносчиками серьезных заболеваний. О том, будет ли лето «комариным», рассказала доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова.

- Погодные условия в начале апреля указывали на то, что комаров будет мало. На прошедших праздниках мы с внучкой гуляли в парке в Бийске и комаров, действительно, мало, но появились очень крупные особи из рода анофелес. Обычно они не обитают в нашем регионе, - отметила Людмила Комарова.

Анофелесы или, как их еще называют, малярийные комары могут быть переносчиками различных вирусов и других простейших. Ранее этот род не был популярен на Алтае в силу погодных условий: непродолжительный период тепла не позволял им развиваться, а из-за потепления и более длинного лета, чем ранее, вегетационный период увеличился.

- Они могут заглатывать личинок, которые обитают в воде. Опасность заражения какими-то инородными организмами, вирусами, бактериями на сегодня вполне реальна, - подчеркнула специалист.

К слову, еще одной причиной появления комаров-гигантов стали лесные пожары. Из-за возгораний животные мигрируют: одни уходят, а другие занимают территорию.

- Отсюда и изменения видового разнообразия. В прошлом году было много богомолов, кто бы их ждал на Алтае. Мышей очень много в этом году, змей, ящериц, - добавила собеседница.

При этом защититься от анофелесов можно при помощи уже привычных средств – репеллентов и правильно подобранной одежды. Если вы планируете погулять в парке, то лучше надеть свободную одежду с длинным рукавом изо льна или хлопка.

Пик активности кровососов ожидается в июне, а в июле их станет меньше.