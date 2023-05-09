Как прошел парад в честь Дня Победы в Барнауле

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад в День Победы - традиционно самое торжественное мероприятие праздника. В этом году в Барнауле по площади Советов, чеканя шаг, промаршировал 21 парадный расчет Барнаульского гарнизона, сводный оркестр и колонна ретро автомобилей.

Церемония открытия парада

На парад 9 мая в Барнауле собрались тысяч горожан. Для ветеранов и почетных гостей праздника были организованы места на трибуне.

Ветерану Петру Яковлевичу Тимченко 96 лет, но парады он не пропускает Фото: Александр Коровниченко

Со словами поздравления к жителям обратился губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко:

- Сегодня мы вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла. На их долю выпали тяжелые испытания. Война длилась 1418 дней и ночей. Шаг за шагом наш народ шел к Победе. Все понимали - цена свободы высока. В боях за Родину погибли миллионы наших соотечественников. Подвигом была и жизнь в тылу.

Отдельно губернатор подчеркнул, что сейчас прикладываются усилия, чтобы вслед за Барнаулом статус «Города трудовой доблести» получили Рубцовск и Бийск.

Оркестровая группа Фото: Александр Коровниченко

Поздравления с 9 мая участники парада встретили громким, троекратным, раскатистым «Ура!».

Кто участвовал в параде

После поздравлений по площади двинулись колонны войск. Открывала парад знаменная группа, а вслед за ней воспитанники Всероссийского движения «Юнармия».

Торжественный проход войск по площади Советов Фото: Олег УКЛАДОВ

Дальше в торжественном строю прошли воспитанники кадетских корпусов, ученики Барнаульской летной школы – интерната, кадетски классы «Спасатель», ученики классов с правоохранительной направленностью, студенты военной кафедры АлтГТУ (военная подготовка в ВУЗе была начата еще в годы войны, в 1942 году).

Чеканя шаг мимо ветеранов и зрителей, промаршировали расчеты 35 ракетной дивизии (ведет свою историю с 1943 года), расчеты воздушно-космических войск, офицеры ГУ МЧС по Алтайскому краю, личный состав УФСИН по Алтайскому краю, заканчивали парад офицеры и курсанты Барнаульского Юридического института.

Какую ретро-технику показали горожанам

Колона ретро-техники - традиционная и важная часть парада. Автомобили времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет тщательно реставрируется и поддерживаются в хорошем состоянии, чтобы потомки имели возможность увидеть и прикоснутся к машинам Победы.

Проезд колоны открыл легковой автомобиль «ГАЗ-М1», который использовался командным составом в годы войны. Далее проследовали прославленные машины «ГАЗ-67» - они служили штабной и разведывательной техникой в военные и послевоенные годы.

Автомобиль «ГАЗ-67» Фото: Олег УКЛАДОВ

Отдельной группой прошла колона техника, поставлявшейся в СССР в годы войны союзниками по ленд-лизу. Это легковые полноприводные «Виллисы» и грузовик «Студебеккер».

Советский легендарный грузовик «ГАЗ-АА» или «полутарка», как называли его в войсках, был представлен в нескольких моделях. Особенно выделялся автомобиль этого типа с моделью установки «Катюша» - система реактивного залпового огня.

Легендарный грузовик «ГАЗ-АА» Фото: Олег УКЛАДОВ

Также в параде приняла участие послевоенная техника: «ГАЗ-63» и БТР-40 - легкий бронетранспортер. Их разработка началась еще в годы Великой Отечественной войны.

Закончилась торжественная часть Парада плац-показом в исполнении взвода почетного караула Барнаульского Юридического института.

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ