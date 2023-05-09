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Общество9 мая 2023 9:17

Как прошел парад в честь Дня Победы в Барнауле

В Барнауле отметили 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Александр Коровниченко
Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад в День Победы - традиционно самое торжественное мероприятие праздника. В этом году в Барнауле по площади Советов, чеканя шаг, промаршировал 21 парадный расчет Барнаульского гарнизона, сводный оркестр и колонна ретро автомобилей.

Церемония открытия парада

На парад 9 мая в Барнауле собрались тысяч горожан. Для ветеранов и почетных гостей праздника были организованы места на трибуне.

Ветерану Петру Яковлевичу Тимченко 96 лет, но парады он не пропускает

Ветерану Петру Яковлевичу Тимченко 96 лет, но парады он не пропускает

Фото: Александр Коровниченко

Со словами поздравления к жителям обратился губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко:

- Сегодня мы вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла. На их долю выпали тяжелые испытания. Война длилась 1418 дней и ночей. Шаг за шагом наш народ шел к Победе. Все понимали - цена свободы высока. В боях за Родину погибли миллионы наших соотечественников. Подвигом была и жизнь в тылу.

Отдельно губернатор подчеркнул, что сейчас прикладываются усилия, чтобы вслед за Барнаулом статус «Города трудовой доблести» получили Рубцовск и Бийск.

Оркестровая группа

Оркестровая группа

Фото: Александр Коровниченко

Поздравления с 9 мая участники парада встретили громким, троекратным, раскатистым «Ура!».

Кто участвовал в параде

После поздравлений по площади двинулись колонны войск. Открывала парад знаменная группа, а вслед за ней воспитанники Всероссийского движения «Юнармия».

Торжественный проход войск по площади Советов

Торжественный проход войск по площади Советов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Дальше в торжественном строю прошли воспитанники кадетских корпусов, ученики Барнаульской летной школы – интерната, кадетски классы «Спасатель», ученики классов с правоохранительной направленностью, студенты военной кафедры АлтГТУ (военная подготовка в ВУЗе была начата еще в годы войны, в 1942 году).

Чеканя шаг мимо ветеранов и зрителей, промаршировали расчеты 35 ракетной дивизии (ведет свою историю с 1943 года), расчеты воздушно-космических войск, офицеры ГУ МЧС по Алтайскому краю, личный состав УФСИН по Алтайскому краю, заканчивали парад офицеры и курсанты Барнаульского Юридического института.

Какую ретро-технику показали горожанам

Колона ретро-техники - традиционная и важная часть парада. Автомобили времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет тщательно реставрируется и поддерживаются в хорошем состоянии, чтобы потомки имели возможность увидеть и прикоснутся к машинам Победы.

Проезд колоны открыл легковой автомобиль «ГАЗ-М1», который использовался командным составом в годы войны. Далее проследовали прославленные машины «ГАЗ-67» - они служили штабной и разведывательной техникой в военные и послевоенные годы.

Автомобиль «ГАЗ-67»

Автомобиль «ГАЗ-67»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Отдельной группой прошла колона техника, поставлявшейся в СССР в годы войны союзниками по ленд-лизу. Это легковые полноприводные «Виллисы» и грузовик «Студебеккер».

Советский легендарный грузовик «ГАЗ-АА» или «полутарка», как называли его в войсках, был представлен в нескольких моделях. Особенно выделялся автомобиль этого типа с моделью установки «Катюша» - система реактивного залпового огня.

Легендарный грузовик «ГАЗ-АА»

Легендарный грузовик «ГАЗ-АА»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Также в параде приняла участие послевоенная техника: «ГАЗ-63» и БТР-40 - легкий бронетранспортер. Их разработка началась еще в годы Великой Отечественной войны.

Закончилась торжественная часть Парада плац-показом в исполнении взвода почетного караула Барнаульского Юридического института.

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

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