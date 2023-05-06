Клещи покусали 770 человек в Алтайском крае

Среди пострадавших 291 ребенок в возрасте до 14 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей уже обратились 770 человек, из них 291 ребенок в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 212 человек, пострадавших от присасывания клещей, среди них 39 детей. Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

- Среди пострадавших от присасывания клещей зарегистрировано 20 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 4 детей до 14 лет; 5 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребенка; 3 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет, - отметили в ведомстве.

При этом пациентов с тяжелой формой заболевания клещевыми инфекциями не вывили.

При исследовании клещей, снятых пострадавших от их присасывания в 20,8% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,3% клещей - вирус энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Клещи покусали 168 человек в окрестностях, а также на территориях городов региона. 602 жителя Алтайского края пострадали при выезде на загородный отдых, а также на дачи.

Больше всего клещей традиционно выявляют в следующих местах Барнаула: аллея на проспекте Космонавтов, район лесополосы на улице Солнечная Поляна, территория бывшего парка «Юбилейный», нагорная часть краевой столицы.В спсике также Южный, Власиха, Лебяжье, Черницкое и Научный Городок.

- Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю проводится надзор за подготовкой к обработкам от клещей территорий парков, скверов, «зеленых зон». В адреса администраций муниципальных образований края, г. Барнаула, владельцев баз отдыха, туристических баз, санаториев, парков выданы письма и предписания о необходимости проведения расчистки территорий энтомологической экспертизы и, при обнаружении клещей, акарицидной обработки, - подчеркнули в ведомстве.

В Алтайском крае обработали от клещей 52,5 гектаров территорий парков и баз отдыха. Проводятся энтомологические экспертизы социально-значимых территорий для определения необходимости проведения противоклещевых обработок. Всего планируют охватить 2550 гектаров.

В Барнауле от клещей уже обработали зоопарк, «Парк культуры и отдыха «Эдельвейс». В остальных парках проведены энтомологические экспертизы, клещей не обнаружено, парки безопасны для посещения.

- Пик активности клещей прогнозируется со второй половины мая. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года, - добавили специалисты

При обнаружении присосавшегося клеща нужно как можно скорее обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Его следует вводить не позднее 96 часов с момента присасывания, если кровосос заражен вирусом клещевого энцефалита.