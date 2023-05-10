Двух детей полюбили, а третьего нет. Как мама-усыновитель на Алтае уже 12 лет помогает приемным семьям

Наталья Югонсон сама стала приемной мамой сына Тимофея в 2007 году. Фото: Марина Епифанцева

«День аиста» – место, где дни рождения детей отмечают дважды: когда они родились и когда обрели семью. Это общественная организация усыновителей в Алтайском крае, которой 13 мая исполняется уже 12 лет. Ее основатель и президент Наталья Югонсон – сама приемная мама. Все эти годы она открыто рассказывает о своем опыте усыновления, объединяет и обучает приемных родителей.

«Бракованные» дети?

История Натальи началась в Новосибирске. Своего ребенка они с мужем не могли родить, и пара решилась усыновить малыша.

– Я обратилась в одноименную новосибирскую организацию «День аиста», где меня записали в школу приемных родителей. Признаюсь, до этого в моей голове было много мифов о приемных детях, например, что они «бракованные», раз от них отказались. Но придя туда, я увидела счастливые семьи, где воспитываются кровные и приемные дети – и ведь не отличишь, кто есть кто! Кажется, что некровные даже похожи на родителей. Тогда все сомнения испарились. В конце 2007-го у нас в семье появился Тимофей, – рассказывает Наталья.

Она до сих пор помнит момент оформления документов. Ставя подпись, Наталья не могла поверить, что теперь у нее есть ребенок. Радость вперемешку со страхом:

– Думала – как же так, мне бесплатно отдают человека… Даже собаку нужно покупать. А тут все просто так, теперь у меня есть сын, и я несу за него ответственность.

Через некоторое время молодая мама начала испытывать трудности. Ей казалось, что у других все происходит естественно на инстинктах: они молниеносно подхватывают малышей, когда они падают, берут на ручки – ребенок тут же успокаивается.

– Они были со своими детьми как дерево с веточкой, а у меня была какая-то заторможенность, например, я не могла быстро отреагировать, когда ребенку упала крышка на пальчик. За помощью я снова обратилась в центр, где мне помог психолог, – вспоминает приемная мама.

Через некоторое время Наталья переехала в Барнаул, где ей стало не хватать сообщества «аистов». Она бросила в интернете клич с призывом родителям-усыновителям общаться, делиться опытом. Несколько семей отозвались, в 2011 году появилась организация «День аиста» на Алтае.

Наталья с сыном Тимофеем. Фото: Марина Епифанцева

Результат – не усыновление, а осознанность

За 12 лет через «День аиста» прошли более 1500 приемных семей. В организации проходит «Школа приемных родителей», где три месяца обучают тех, кто только готовится к усыновлению. В «Родительском университете» профессиональные психологи сопровождают мам и пап после усыновления. А начиналось все с «Родительских беседок», где приемные родители делились своим опытом, советами. Этот формат встреч сохранился до сих пор.

Наталья уверена, что обучение необходимо всем родителям, которые решили завести ребенка, а не только усыновителям. В случае с приемным ребенком это особенно важно, ведь это позволяет не допустить вторичного сиротства, когда ожидания не совпали с реальностью. И успешный результат работы – это отнюдь не усыновление.

– Результат – это осознанные родители. Бывали раньше случаи, когда после «Школы приемных родителей» пара отказывалась от идеи усыновления. Для нас это тоже результат, значит, мы сняли розовые очки, – говорит собеседница.

Вторичное сиротство

Чаще всего приемными родителями решаются стать в возрасте 40+. В обществе живет стереотип, что усыновление – это уже крайний выход, и часто люди приходят к этому уже после долгих лет неудачных попыток зачать своих детей. Но стать родителем, оказывается, далеко не единственный мотив.

– Мы работаем с мотивацией весь курс школы приемных родителей, чтобы человек честно себе признался, зачем хочет взять ребенка. Например, распространен миф, что после усыновления женщина сможет забеременеть – боженька ей пошлет кровного ребенка. В реальности это происходит примерно у 2% приемных родителей. Это можно объяснить тем, что они расслабляются, и наступает желанная беременность, – рассказывает Наталья. – Другой мотив – геройство. Люди хотят спасти сиротку. Но геройство быстро сгорает при первых проверках на прочность, когда ребенок расслабляется и выходят наружу его непрожитые чувства. Это некоторых шокируют, они бегут и говорят: «Давайте мы его назад вернем». Но мы настраиваем родителей на то, что назад детей не возвращаем.

Вторичное сиротство – печальная правда жизни. Бывает, что ребенок вновь попадает в детский дом из-за обстоятельств. Например, его опекуном была пожилая бабушка, которая умерла. В период пандемии эта проблема встала особо остро. Но иногда приемные родители не справляются и «возвращают» детей обратно.

– Правильно это называть отказом. Возвращают бракованный товар в магазине, это безлично, от ребенка – отказываются, – подчеркивает Наталья. – Была история, когда семья с уже усыновленными двумя детьми пришла за третьим. В детском доме их сильно торопили, не дали подумать, пообщаться. Они забрали мальчика, но у них не сложились отношения. Родители объясняли, что первых двух детей смогли сразу полюбить, а третьего нет. Сразу понятно, что они не проходили нашу школу приемных родителей. Любовь сразу не возникает, чаще всего родными людьми становятся с годами. Мы тогда подключились, нашли другую приемную семьи и плавно передали ребенка туда. Все получилось. Эта семья до сих пор приходит к нам на занятия.

Как выбирают детей

В школе приемных родителей просят не выбирать на сайтах детей, пока не дадут специального задания.

– Поиск ребенка – это совсем не про «ёкнуло». Это одновременно поиск скрытых мотивов. Часто у родителя может быть травматичный опыт, который он не пережил, вытеснил, и он будет искать ребенка именно этого возраста. Это нужно предотвратить – либо взять ребенка постарше, либо помладше и прожить вместе с ним этот период, подстелив в себе соломку в виде помощи психолога. Часто будущие приемные родители хотят взять младенца, но после прохождения школы меняют предпочтения, потому что младенец – это кот в мешке, мы не знаем, какие у него заболевания, что будет дальше, – объясняет президент «Дня аиста».

Наталья подчеркивает, что они помогают именно родителям и семьям с приемными детьми.

– Мы не идем в детские дома, потому что нашего ресурса на это не хватит. Мы верим, что основа – это счастливый, осознанный, ресурсный родитель. Вкладываясь в родителей, мы создаем для детей лучшее будущее в семье.

Кстати, все это время «День аиста» существует на некоммерческой основе. В основном, финансирование идет за счет различных грантов, когда их нет – организация живет благодаря пожертвованиям семей.