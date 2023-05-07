Щи, каша и 100 грамм: как праздновали Победу солдаты Красной Армии

Экспонатов солдатского стола немного, но все они ценные Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский краеведческий музей показал, за каким столом встречали Победу в мае 1945 года советские воины. Экспозиция представлена в рамках выставки «Прошу к столу».

В разделе, посвященном Красной Армии, выставлено несколько предметов. Среди них - плащ-палатка, которая могла использоваться и как скатерть, и как матрас, овальный котелок, каска - ей при необходимости черпали воду, алюминиевая кружка с носиком, винная бутылка, 100-граммовые стопки, ложка, которая должна была крепиться к котелку, но солдаты, чтобы не потерять ложку, чаще всего носили её в голенище сапога.

По словам музейных работников, солдаты встречали день Победы в походных условиях. Одни на боевом посту, другие - в окопах, третьи - в госпиталях, четвертые - в пути. Их праздничный стол, накрытый в честь дня Победы, практически не отличался от повседневного.

- Еду солдаты получали из полевой кухни – это было рискованное и опасное предприятие, потому как кормили солдат или до рассвета, или после заката, чтобы вражеская разведка не увидела и не уничтожила данный пункт приготовления пищи. Передвигалась она также в сумерках и должна была постоянно менять дислокацию, - рассказал экскурсовод Андрей Киселев.

Завтракали солдаты супом. Это могли быть щи, гороховый, рассольник или борщ. К супу прилагалась и каша: гречневая, ячменная, пшеничная или овсяная. Котелок устроен таким образом, что в него можно было налить суп, а в откинутую крышку положить кашу. Также солдатам выдавали свежий хлеб. Ужин был таким же, как и завтрак. Чай и кофе были крайне дефицитными, да и потом полевые кухни располагали всего двумя котлами, поэтому горячего питья, кроме кипятка, не было.

Кстати, к концу войны, на освобождённых территориях солдаты могли получить продукты местного производства: вино, чай, кофе, фрукты, мясные и молочные изделия. А еще фронтовые солдаты получали боевые 100 грамм на человека. С течением времени порядок выдачи водки менялся, но незначительно. Крепкий алкогольный напиток продолжали получать только те, кто шел в наступление.

По словам экскурсовода Андрея Киселева, среди экспонатов есть трофейные предметы. Например, вилка-ложка, которая была в обиходе у вражеской армии.

Выставка «Прошу к столу» Фото: Олег УКЛАДОВ

На фотографии солдаты на территории Германии празднуют победу, распивая трофейное шампанское.

- Для фронтовиков тех времен шампанское было большой экзотикой. А это был исключительно праздничный напиток, — объясняет экскурсовод.

Выставка «Прошу к столу» Фото: Олег УКЛАДОВ

Письмо, представленное на витрине, принадлежит жительнице Алтайского края Марии Ивановне Григорьевой, сестре героя Советского союза Ивана Ивановича Григорьева. Женщина лично передала письмо в музей.

Иван Григорьев родился в Косихинском районе Алтайского края. Служил военным летчиком. Прошел всю войну, но погиб за день до победы в воздушном бою. За время службы совершил 155 боевых вылетов, сбил 5 вражеских самолетов. Похоронен в польском городе Ченстохов.

Фрагмент письма, написанного им 19 марта 1945 года:

«Здравствуй дорогая, родная сестренка! Прими мой пламенный привет, наилучшие пожелания в твоей жизни, а главное здоровье. Привет племянникам и родным. Я пишу тебе уж не так и редко, а мне от тебя все нет и нет. Ну, это дело поправимое. Я уже прошел большой боевой путь…

…Дорогая Маруся! Не обижайся на меня, чем могу, тем и помогаю. Высылаю тебе 760 рублей. Как получишь, напиши! Живу хорошо. Здоровье хорошее. Не обижайся! Целую крепко. Твой младший братишка В. Григорьев. Пиши. Жду».

Выставка «Прошу к столу» Фото: Олег УКЛАДОВ

Есть на выставке и фотография, на которой солдаты обедают в столовой.

Выставка «Прошу к столу» Фото: Олег УКЛАДОВ

Коллекция предметов, посвященная Великой Отечественной войне начала собираться в музее еще во время войны.

Что еще посмотреть на выставке

Помимо военной тематики, на выставке «Прошу к столу» можно увидеть и другую уникальную посуду и кухонную утварь. Так, на одном из стендов выставлен нежный сервиз из фарфора производства местной фабрики Франца Гарднера. Завод, на котором производили эту посуду существует и по сей день.

- В то время фарфоровые сервизы фабрики Гарднера была настолько хороши, что стояли на столах самой Екатерины II, - рассказывает экскурсовод.

Выставка «Прошу к столу» Фото: Олег УКЛАДОВ

Рядом расположилась витрина с крестьянским столовым убранством - это посуда из глины и дерева, причем в большинстве своем все самодельное. Такой разительный контраст красноречиво демонстрирует разницу между деревенскими и городскими жителями, которые отличались утонченностью и аристократизмом.

Выставка «Прошу к столу» Фото: Олег УКЛАДОВ

Также в экспозиции представлены латунный самовар, кофейные столики, фарфоровые чайные пары различных фабрик, скатерти, посуда хрущевских времен, времен перестройки, хрусталь и даже очень дорогая и раритетная кофемашина – всего более 100 предметов из разных эпох, собранные в одном месте для того, чтобы каждый посетитель смог поближе познакомиться с историей посуды.

Справка КП

Выставка продлится до 28 мая в выставочном зале Алтайского краеведческого музея по адресу: ул. Ползунова, 39. Справки по тел. (3852) 20-51-43. Стоимость входного билета: 50 рублей – взрослый, 30 рублей – детский. Время работы: с 11-19 часов, выходные: понедельник, вторник.

Выставка «Прошу к столу» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Прошу к столу» Фото: Олег УКЛАДОВ