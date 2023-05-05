Пытались снять шкуру: в Новоалтайске нашли собаку с торчащим из шеи ножом

Собака находится в клинике в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно зоозащитники сталкиваются с разными фактами живодерства, но недавний случай поверг в шок даже тех, кто, казалось бы, привык к ужасам. В Новоалтайске прохожий заметил собаку, у которой из шеи торчал нож. В клинике установили, что с бедняжки практически на живую пытались снять шкуру…

Как рассказала «Комсомолке» руководитель некоммерческой организации помощи бездомным животным «Территория спасения» Ольга Камнева, в апреле ей позвонил мужчина и рассказал, что заметил у местного магазина на стоянке собаку. Животное спокойно сидело и никак не реагировало на проезжающие мимо автомобили. Чтобы собака не угодила под колеса авто, мужчина решил её спугнуть. Когда она еле-еле встала, прохожий ахнул – из шеи торчала длинная ручка ножа, лезвие было вогнано в шею, и непонятно, как малышу удалось выжить.

- Все поступающие к нам сообщения я делю на два, так как часть из них – неправдоподобные. Но когда я приехала, то лично убедилась, что в собаку кто-то вонзил нож. Я ее отловила и повезла в клинику. Уже там стало ясно, что с собаки пытались снять скальп, так как у него серьезные поражения тканей, - отметила Ольга Камнева.

Зоозащитница, опираясь на свой опыт, предположила, что с бедняжки решили снять шкуру и оглушили ее. Скальп на черепе уже был разрезан пополам, а потом собака, видимо, очнулась и смогла вырваться от недоброжелателей.

- Операция прошла успешно, мы назвали мальчика Фениксом. Сейчас он находится в ветклинике, состояние тяжелое, но стабильное, - подчеркнула Ольга.

Со слов женщины, это уже второй вопиющий случай жестокости за последнее время. В Барнауле мужчина сильно избил свою собаку на глазах у маленькой дочери. Пока отец срывал свою ярость на животном, девочка дозвонилась до дежурной части и позвала на помощь, так как ее отец якобы хотел убить собаку. Собаке диагностировали сложный перелом лапы, подозрение на черепно-мозговую травму и прокол легкого. Ольга забрала ее к себе и назвала Рич. Сейчас он находится в клетке, чтобы не сломать лапу во время марафона по дому. Малыш восстанавливается быстрыми темпами, но подпускает к себе пока не всех – Ричу с первого взгляда не понравился супруг Ольги.

- В среднем лечение одной такой собаки обходится не менее 40 тысяч рублей, а у меня сейчас порядка 120 собак, поэтому, конечно, мы будем рады всем, кто хочет нам помочь, - добавила Ольга.