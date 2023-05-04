На 9 мая пройдет традиционный парад Фото: Анна Усик

День Победы – один из самых важных дней в истории нашей страны. В преддверии 9 мая и в день праздника в Алтайском крае пройдет более 160 мероприятий. Куда сходить на 9 мая 2023 года в Барнауле - в материале «Комсомолки».

Как рассказали в администрации города, мероприятия начнутся с возложения цветов к Мемориалу Славы на площади Победы. Именно сюда горожане придут с цветами, чтобы отдать дань подвигу героев.

Парад, выставка ретроавтомобилей, «Кольцо Победы»

С 9:00 до 14:00 перед автовокзалом ( площадь Победы, 12) барнаульцы смогут увидеть выставку ретроавтомобилей под названием «Эх, путь-дорожка фронтовая».

В 10:00 на площади Советов начнется построение войск Барнаульского гарнизона. В нем примет участие 21 парадный расчет, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. Пройдет и колонна военных ретроавтомобилей.

В 12:00 будет дан старт легкоатлетическому пробегу «Кольцо Победы». Желающие поучаствовать должны зарегистрироваться и получить нагрудный номер с 10:00 до 11:30 на площади Советов, откуда и начнется забег.

Проспект Социалистический от Строителей до площади Сахарова в этот день станет пешеходной зоной. На ней будут работать молодежные творческие площадки «Барнаул – город трудовой доблести».

Праздничные концерты

В 12 часов на площади Сахарова начнется большой праздничный концерт.

В 13:30 на концерте выступят детские творческие коллективы с программой «Мы жить хотим под мирным небом», а следом за ними в 15:00 зрители увидят молодежную программу «Победный май. Zа Мир. Zа Молодежь».

В18:00 культурный центр ГУ МВД России по Алтайскому краю покажет концерт «Ликуй, Победная весна!».

В 19:00 барнаульцы увидят на сцене ансамбль русского танца «Огоньки» и ансамбль народной песни «Вечерки» Государственной филармонии Алтайского края.

В 20:00 свою программу под названием «О Родине, о Подвиге, о Славе!» представит Барнаульский духовой оркестр, а после них в 21:00 начнется эстрадный концерт.

Завершится праздник «победным» салютом в 22 часа.

Местом торжества станет не только площадь Сахарова, но и другие площадки Барнаула.

Так, с 10:00 до 11:00 у корпуса АГИК (пр.Ленина, 66) горожанам покажут театрализованное представление «Улицы Победы».

В 12:00 в парке «Солнечный ветер»(пр. Ленина, 152д) откроется выставка Краеведческого музея «Дети войны».

В 12:30 в университетском дворике АлтГУ (пр. Ленина, 61) начнется концерт «В память о той весне…».

С 12:00 до 17:00 в парке «Центральный» пройдет праздничная программа «Победный май». Здесь же с 14:00 до 19:00 можно будет спеть песни военных лет в караоке.

Районы города

Ленинский район

В 17:00 жителей приглашают в парк «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149а) на тематический проект «О мире, о Победе, о весне!». Окончится праздник в 22 часа.

Октябрьский район

В 18:00 на улице Германа Титова, 9 начнется праздничная программа «Согреем памятью сердца!». Она закончится в 22:00.

Поселок «Южный»

В 20:00 жители Южного смогут увидеть программу «Этот день мы приближали как могли». Пройдет праздник на площадке перед ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21). Также с 19 часов тут будут работать выставки творчества.

Индустриальный район

С 20:00 до 22:00 пройдет праздник и в парке «Лесная сказка» (Энтузиастов, 12) покажут программу «Одна на всех — Победа!».

Праздничный салют

В этом году фейерверки запустят в 22:00 с семи городских площадок:

- Площадь Сахарова;

- Сквер Германа Титова;

- Парк «Арлекино»;

- Парк «Лесная сказка»;

- Площадь перед Дворцом культуры в поселке «Южном»;

- Площадь у клуба в Научном городке;

- Площадка по улице Советской, 2а в Гоньбе;

Также Барнаул присоединится к участию во Всероссийской акции «Лучи Победы». В знак памяти о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу ночное небо города подсветят прожекторами.