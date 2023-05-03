В Барнауле у Власихинского кладбища обнаружили кости, похожие на человеческие

Человеческие кости не раз находили в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В сообществе «Инцидент – Барнаул» на днях появилась информация о валяющихся на дороге костях, похожих человеческие.

«Шел сейчас мимо Власихинского кладбища со стороны Гридасова и увидел кости, похожие на человеческие. Возможно, кто- то раскопал могилу», - предположил горожанин Андрей.

В пресс-службе алтайского Следкома пояснили, что эксперты-криминалисты выезжают «на кости» лишь в том случае, если их обнаруживают в жилом секторе или есть подозрение на криминал. «Комсомолка» обратилась в полицию, где нам рассказали, что после данного сообщения в СМИ, наряд выезжал на место, ведется разбирательство.

Между тем, сообщения о подобных находках из загробного мира в Барнауле - вовсе не редкость. Костные останки и остатки гробов, к примеру, находили в районе пересечения улицы Ползунова и проспекта Социалистического при проведении ремонтных работ на коммунальных сетях. В свое время здесь было городское кладбище, а сейчас – проезжая часть. По версии краеведов, найденные тогда здесь останки могут принадлежать видным горожанам, а в 15 метрах от потревоженных могил с большой вероятностью могут находиться останки первого командира Колывано-Воскресенских заводов Андреаса Беэра.

Выкапывали человеческие кости и при строительных работах в парках Нагорном и Изумрудном. Часть останков, которые находили на горе, после перезахоронили в специальной подземной крипте Иоанно-Предтеченского храма, а над ней установили четырехметровый крест-голгофу из массива кедра.

Кстати, еще один парк Барнула – «Изумрудный» также стоит на костях. В свое время на этом месте было кладбище. По словам управляющего парком Владислава Вакаева, за последнее время информации о находках останков не поступало.

- Но мы исключаем, что они возможны, ведь территория парка находится на территории бывшего Крестовоздвиженского кладбища, и поэтому у нас есть договоренность, с настоятелем Кресто-Воздвиженского храма, возобновившего недавно свою службу, передавать останки им, в случае их обнаружения, - пояснил Владислав.