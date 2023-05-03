«Солнечный бал - 2023»: кадры яркого танцевального шоу

Яркое шоу запомнится зрителям надолго Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023», в котором приняли участие более тысячи танцоров. Уровень их мастерства оценивали зрители из 10 городов Сибири, а также профессиональное жюри. Так, в числе судей находился

восьмикратный чемпиона России по латиноамериканским танцам, вице-чемпиона мира Дмитрий Тимохин и финалиста проекта «Танцы со Звездами» Максим Петров.

В танцах играют большую роль не только отточенность движений и пластика тела, но и настрой артистов. Как они сами признаются, на сцене нет места плохому настроению, зато есть место здоровой конкуренции и экспрессии.

Фестиваль оправдал свое название – танцоры в буквальном смысле сияли, и речь не столько о ярких костюмах, сколько об улыбках конкурсантов. Для них выступление на профессиональной сцене – это возможность показать свои умения, выложившись по полной! Конечно, сценические образы были не менее важны. Каждая мелочь, от прически до туфлей отражала идею танца.

По итогу соревнований все призеры получили кубки и медали Министерства спорта Алтайского края, дипломы и подарки от партнеров фестиваля, памятные медали участников. Всего было 23 номинации и 6 возрастных категорий.

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

XIV Международный фестиваль «Солнечный Бал - 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ