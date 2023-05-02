Жительница Барнаула заказала убийство невестки за 1,5 млн рублей

Следком возбудил уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная история, достойная голливудской экранизации, развернулась в Барнауле: 57-летняя горожанка настолько невзлюбила свою невестку, что решила от неё избавиться. Для этого она наняла наемного убийцу и даже отдала ему задаток, сообщили в пресс-службах следственного управления СК по региону и прокуратуры.

По данным следователей, свекровь испытывала личную неприязнь к возлюбленной сына, за что именно – силовики не уточняют. Сейчас следователи как раз выясняют ее мотивы. Для осуществления задуманного женщина по своим каналам нашла человека, готового исполнить «грязную» работу. В феврале этого года обвиняемая встретилась с наемником и передала ему задаток, пообещав, что после ликвидации девушки она передаст ему полтора миллиона рублей.

Чтобы снять с себя подозрение, женщина поставила условие: «киллер» должен убить девушку летом, когда она будет находиться в гостях у своих родственников в другом регионе. Однако наемник, взявшийся за работу, то ли из-за взыгравшей совести, то ли из-за жалости к бедной девушке пошел в полицию и рассказал правоохранителям все о заказчице и ее коварном плане.

- Довести преступный умысел на приготовление к убийству женщине не удалось – она была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю, - отметили в ведомствах.

В итоге женщину задержали. Суд избрал её меру пресечения в виде домашнего ареста по обвинению в приготовлении к убийству по найму, сговоре, склонении к совершению преступления и так далее.

Следователи устанавливают все обстоятельства этой криминальной истории, расследование уголовного дела стоит на контроле прокурора Алтайского края Антона Германа.

К слову, на Алтае это не первый случай заказной кровавой расправы. Особый резонанс получило дело алейских пенсионерок, которые в 2015 году заказали убийство колдуньи. Главная заказчица преступления посчитала, что 70-летняя ведьма, лечившая людей с помощью заговоров, якобы навела на нее порчу – наслала бессонницу и проблемы с руками и ногами. Свершить самосуд над ней пенсионерки попросили 21-летнего мужчину, который накануне вернулся из тюрьмы. Чем закончилась эта история – можно почитать в нашем материале.