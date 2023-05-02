На Алтае подвели итоги чемпионата для особенных людей «Абилимпикс»

Лучших участников определили и наградили подарками. Фото: Илья Пятков

В Алтайском крае подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс», участие в котором приняли более 130 человек с ограниченными возможностями здоровья. Теперь победителей ждет отборочный этап национального чемпионата.

«Абилимпикс» — это движение президентской платформы "Россия - страна возможностей", и основной его целью является поддержка людей с особенностями здоровья и создание для них рабочих мест.

Так, например, в рамках краевого чемпионата в числе новых компетенций «Абилимпикс» появилась «Почтовая связь». Очень востребованы работники, умеющие быстро набирать текст в специальной программе, а также грамотно предлагать услуги населению. Успешно себя в этой сфере проявляют люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Лучших участников определили и наградили подарками. Фото: Илья Пятков

- Сегодня участники выполняют 4 задания. Первое: принимают почтовое отправление – письмо с объявленной ценностью, с наложенным платежом. Для клиента, который хочет побыстрее. Второе - прямым переводом. Третья задание – мы будем пробивать и продавать товар. И четвёртое задание – приём мелкого пакета за границу, - рассказывает Светлана Беккер, эксперт по компетенции «Специалист почтовой связи».

Помимо почтовых специалистов, ценятся и швеи. Эксперты чемпионата говорят, что наши учебные заведения не готовили таких специалистов долгое время, но теперь потребность в них возросла.

- В этом конкурсе я принимаю участие впервые и очень приятно удивлена его масштабами и прекрасной подготовкой. Это, безусловно, нужно для актуализации этой проблемы - подготовке специалистов и привлечения работодателей к этому контингенту людей, которые имеют небольшие ограничения в здоровье, и способны выполнять эту работу, особенно в массовом производстве, - говорит Елена Клепикова, эксперт чемпионата.

Лучших участников определили и наградили подарками. Фото: Илья Пятков

Всего было заявлено 135 человек по 18 компетенциям. Одной из многочисленных стало поварское дело.

- Я хочу дальше развиваться по своей профессии. Хочу открыть свой ресторан в любимом поселении, где я родился. В Панкрушихе. Раньше у нас в центре было кафе, но его закрыли, а я бы хотел его вернуть. Тем более, я помню, что там работала моя мама, - делится Иван Топчиев, участник VIII чемпионата Алтайского края «Абилимпикс» по поварскому делу.

Лучших участников определили и наградили подарками, которые предоставили депутат государственной думы Александр Прокопьев, компания «Новекс», «Аникс», ФНПЦ «Алтай», общественная организация «Белые вершины» и другие.