На Алтае судят банду телефонных мошенников

Мошенники продолжают успешно использовать известные схемы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенничество – самый распространенный вид преступлений и в России и в Алтайском крае в частности. В полиции признают, что злоумышленники тщательно заметают следы и порой их сложно вычислить, но все же «хэппи энды» случаются, правда, не для аферистов.

Только за последние недели в Алтайском крае состоялось два суда над членами банд. Пока что до главарей добраться правоохранителям не удалось, на скамье подсудимых – курьеры. Именно они занимаются отъемом денег у жертв и их переводом на подконтрольные организаторам счета.

Одно из таких дел будет рассматривать Заринский городской суд. Перед законом предстанет житель Новосибирской области. Его подельники звонили пожилым людям на сотовые и домашние телефоны, в зависимости от ситуации представлялись либо их родственниками, либо полицейскими, либо сотрудниками медицинских учреждений. Мошенники использовали «традиционные» схемы, где можно было за деньги помочь решить проблему. После того как «клиент» был готов, к нему приезжал курьер.

– Он забирал у потерпевших приготовленные деньги, после чего через банкоматы зачислял их на указанные ему банковские карты, оставляя себе оговоренную часть, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Своего работодателя он нашел через интернет и полностью осознавал, что делает и зачем. Потерпевшие отдавали ему разные суммы – от 100 до 500 тысяч рублей. От действий злоумышленников пострадали жители Заринска и Омска.

Подсудимому грозит до шести лет лишения свободы.

А вот в Индустриальном районном суде Барнаула уже вынесли вердикт другому участнику банды мошенников. Мужчина также нашел подработку в интернете. За услуги курьера он забирал 10% от каждой суммы.

– В результате совместной преступной деятельности, пятерым потерпевшим был причинен материальный ущерб в общей сумме 1 400 000 рублей, - сообщают в суде.

Свою вину курьер полностью признал и даже раскаялся. Суд назначил ему 4 года шесть месяцев лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима, конечно, если не подаст апелляцию. Потерпевшим в полном объеме удовлетворены исковые требования о возмещении материального ущерба. Правда, как он будет их отдавать, находясь в заключение, тоже большой вопрос.

Еще один случай на днях произошел в Бийске. К полицейским обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил некий мужчина, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что ее дочь попала в аварию, где пострадали люди.

– Для прекращения уголовного преследования собеседник потребовал 250 000 рублей. Находясь в растерянных чувствах, пенсионерка согласилась на все условия и передала деньги лично в руки курьеру, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В итоге полицейским все же удалось задержать курьера. Им оказался 18-летний парень из соседнего региона. В телеграм-канале он нашел объявление о подработке и решил откликнуться. Условия его устроили. Стороны обо всем договорились и приступили к сотрудничеству. Продолжалось оно не долго. Курьер помещен под стражу. А по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Есть все основания полагать, что до суда его доведут.