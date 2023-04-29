Сабли, барабаны и иероглифы: какие курсы для взрослых есть в Барнауле

Научиться фехтованию может даже взрослый. Автор фото: Центр фехтования «Sabre»

Учиться никогда не поздно – гласит великая истина. И это действительно так. Освоить игру на барабанах или японский язык может любой желающий, и возраст этому не совершенно помеха. Рассказываем, какие курсы для взрослых есть в Барнауле, сколько это стоит и где проходят занятия.

Спорт

Фехтование в центре «Sabre»

Неплохой альтернативой тренажерному залу могут стать занятия фехтованием. Это очень изящный спорт, благодаря которому можно развить скорость реакции, способность быстро принимать решения. После тренировки чувствуешь себя немного рыцарем и слегка аристократом.

Экипировку покупать не обязательно, все есть в центре фехтования.

Стоимость: 8 занятий в месяц – 3000 рублей, но для лучшего понимания основ фехтования стоит начать с индивидуальных тренировок. Их стоимость 700 рублей\час.

Записаться можно по телефону: 8-905-986-86-36

Адрес: Интернациональная, 106

Волейбол в «Лиге любительского спорта»

Для тех, кому ближе мяч, а не спортивная сабля, есть занятия по волейболу. Подготовка здесь не важна, новичков обучают технике и основам игры. А когда немного научитесь, можно поучаствовать в любительских соревнованиях. Команды смешанные – играют как мужчины, так и женщины.

Занятия проходят 1 раз в неделю.

Стоимость: 1000 рублей в месяц.

Записаться на занятия можно по телефону: 8-961-977-86-96

Адрес: тренировки проводятся на базе разных школ, актуальную информацию уточняйте по телефону.

Самооборона Крав-Мага

Крав-Мага — это израильская военная система рукопашного боя, освоить которую может каждый, кто хочет научиться защищать себя. При этом уровень физической подготовки совершенно неважен. Занятия самообороной помогают стать сильнее и увереннее в себе, а также учат правильно реагировать в экстремальных ситуациях. Занятия одинаково полезны и женщинам, и мужчинам, но последних на занятиях больше.

Стоимость: пробное занятие бесплатное, далее от 1800 рублей в месяц.

Более подробную информацию и расписание можно узнать по телефону:

8-996-700-91-02

Адрес: Павловский тракт,80; ул. Молодежная, 55 (АлтГПУ).

Актерское мастерство

Театральная студия «Поток»

Желающим приобщиться к театральной жизни не в качестве зрителя, а в качестве актера, стоит обратить внимание на курсы актерского мастерства. Они развивают внимание, навык свободного общения, учат искренности и раскрывают человека в разных, порой совершенно неожиданных, ипостасях.

Актерским мастерством за пару дней не овладеть, это процесс долгий и непредсказуемый. Первые месяцы проходят тренинги, позже ученики приступают к постановке спектакля. Спектакль может быть любым. Рамками и жанрами в студии себя не ограничивают. Преподает курсы Лукашова Татьяна, режиссер и педагог по актерскому мастерству.

Присоединиться к «Потоку» можно в любое время и в любом возрасте. Специальная подготовка не нужна. Занятия проходят 2 раза в неделю.

Узнать о стоимости и о времени проведения занятий можно по телефону: 8-903-948-16-70

Адрес: Молодёжная, 55, АлтГПУ

Курсы актерского мастерства отличный способ раскрыть новые грани своей личности. Автор: Театральная студия «Поток»

«Крепостной театр»

Здесь ждут всех, кому больше 18 и у кого есть огромное желание овладеть актерским мастерством. Предупреждают, что нужно быть готовыми к физическим и моральным нагрузкам. В театре учат раскрепощению, азам театрального искусства и умению выходить на сцену.

Преподают курсы 5 профессиональных режиссеров, есть отдельный курс юмора и комедии под руководством Петра Винса. Длительность от 4 до 6 месяцев.

По итогу обучения студенты выступают вместе с труппой на сцене Крепостного театра в спектакле, который в течение обучения ставит режиссер курса.

Стоимость: актерское мастерство - 6000 рублей, юмор и комедия - 7000. Первые занятия бесплатные.

Записаться можно по телефону: 8-913-024-07-79

Адрес: ул. Кирова, 51А и ул. Молодежная, 26.

«Рок-Театр»

Синтез драматургии и живой рок-музыки – вот что такое «Рок-театр». Основан он был экс-вокалистом и композитором группы «Тёплая Трасса», режиссером, актером театра и кино, театральным педагогом, Леонидом Веремьяниным в Москве, в 2015 году. Леонид вернулся в Барнаул, и теперь «Рок-театр» набирает учеников в нашем городе.

Приглашают всех желающих от 12 лет. При этом вовсе не обязательно владеть каким-то инструментом или иметь актерский опыт, всему научат преподаватели. Главное – это желание обучаться в компании рок-единомышленников.

Ученики смогу участвовать в спектаклях, концертах и фестивалях, проходящих в рамках театра.

Стоимость абонемента – от 3200 рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8-913-223-58-51

Адрес: ДК «Мотор», Г. Титова, 50а

Музыка

Вокал в школе «Rock School»

Обучиться вокалу сегодня может любой, кто когда-либо мечтал исполнять свои любимые песни на сцене или в кругу друзей. Школа ведет набор взрослых и детей от 8 лет. Никакой дополнительной подготовки для занятий вокалом не требуется. Помимо обучения вокалу, «Rock School» организует для своих учеников акустические концерты, квартирники, музыкальные джемы и мастер-классы.

Стоимость: 1 занятие – 1000 рублей, абонемент на 4 занятия – 3200.

Подробности можно узнать по телефону: 8-902-998-01-30

Адрес: Пушкина, 38а

Игра на барабанах в «DRUMSTARZ»

Мечтающие виртуозно владеть барабанными палочками могут смело идти учиться в филиал Санкт-Петербургской школы «DRUMSTARZ».

Тут учат координации, звукоизвлечению, ощущению физики игры, чувству ритма, ну, и самой игре. Даже если у вас нет никакой подготовки, если медведь на ухо наступил – это не станет преградой в освоении игры на барабанах. Набор ведется от 14 лет, с учеников – твердое желание обучаться и регулярное посещение уроков, ведь только так можно научиться игре на барабанной установке.

В школе говорят, что в среднем обучение длится 6 - 9 месяцев.

Стоимость: 18 часов (1 месяц занятий) – 5000 рублей.

Подробности по телефону:8 913-379-84-85

Адрес: Мало-Тобольская, 20а

Творчество

Гончарное дело в мастерской «Hi ceramics»

Занятие гончарным искусством — это, прежде всего, арт-терапия, а также польза для ума и тела. Освоить это мастерство можно в любом возрасте, достаточно иметь желание. В мастерской «Hi ceramics» обучают разным техникам ручной лепки: из шара, из куска глины, жгутовая техника. Также на курсе изучают материалы, глазурь, инструменты для лепки. На все уходит примерно 10 занятий – 30-40 часов.

Стоимость такого курса – 15000 рублей.

Узнать подробнее можно по телефону: 8 983 175 60 33

Адрес: Взлетная, 9

Гончарное дело интересно не только детям, но и взрослым. Автор: Мастерская «Hi ceramics»

Курсы рисования в «Perspective»

Раскрасить будни можно с помощью цвета, точнее с помощью уроков рисования. Да, написать картину можно и на мастер-классе, но если цель –овладеть навыками художника с нуля, то учиться придется гораздо дольше. Например, в школе рисования «Perspective» художников готовят 2-3 года. На курсе изучают академический рисунок, живопись, композицию, скетчи. Занятия проходят 2 раза в неделю.

Стоимость: 8 занятий (месяц) – 2100 рублей.

За подробной информацией: 8-913-266-06-88

Адрес: Деповская, 15

Обучиться рисованию с нуля можно в любом возрасте. Автор: Студия рисования «Perspective»

Иностранные языки

Восточные языки в школе «Восток»

Изучить японский, китайский или корейский язык может абсолютно каждый, кому интересна восточная культура. Конечно, овладеть этими языками задача не из легких. Совсем другой мир, совсем другие языковые модели, поэтому готовьтесь к напряженной и долгой работе. Например, в японском существует пять уровней знания языка и при усердной работе каждый уровень осваивается за год. Все зависит от задач и желаний. Кстати, китайский язык сегодня очень популярен для изучения, а к японскому чаще всего тяготеют поклонники анимэ. В любом случае – изучение иностранного помогает мыслить более гибко и расширяет горизонты.

Стоимость: 3600 за 12 часов в месяц.

Занятия проходят в Zoom

Записаться можно по телефону: 8-963-199-33-90

Французский язык в школе «Либерти»

Хруст французской булки, Монмартр и Эйфелева башня – все это Франция. И пусть она далеко, но французский можно изучить и в Барнауле. Этот язык признан одним из самых красивых и сложных в мире, и погрузиться в красоту его звучания можно в школе «Либерти».

Чтобы освоить начальный уровень понадобится примерно 100 академических часов. На данный момент изучить его можно только индивидуально.

Стоимость занятия: 60 минут – 900 рублей, 80 минут – 1000 рублей.

Узнать подробнее и выбрать адрес школы можно по телефону: 8 (3852) 60-29-01